«Базис» представляет Basis Workplace 3.4: виртуализация приложений и работа в нескольких средах одновременно

«Базис», участник российского рынка ПО управления динамической инфраструктурой, выпустил новую версию Basis Workplace, флагманской платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI). Ключевыми изменениями релиза 3.4 стали возможность работы с несколькими инсталляциями с одного рабочего места, поддержка виртуализации приложений и нативный инструмент миграции с Basis Workplace второго поколения. Об этом CNews сообщили представители «Базис».

Помимо этого, в релизе был расширен инструментарий управления пулами и виртуальными рабочими местами, добавлены новые сценарии развертывания и средства управления сертификатами, а также обновлен протокол Basis Connect.

Поддержка виртуализации приложений

В Basis Workplace 3.4 администраторы получили возможность определять набор приложений, которые автоматически устанавливаются на виртуальные рабочие места (ВРМ) пользователей. Настройки применяются централизованно для пулов, что исключает ручную установку на каждом ВРМ, снижает нагрузку на поддержку и гарантирует единообразное рабочее окружение для сотрудников. Гибкие политики позволяют контролировать, каким сотрудникам какие приложения доступны, а пользователь получает готовую, полностью оснащенную среду с первого же сеанса — без ожидания и запросов в техподдержку.

Реализация мультиклиента

В новом релизе добавлен режим мультиклиента, который позволяет администраторам одновременно работать в нескольких инсталляциях Basis Workplace с одного рабочего места. Единая точка администрирования упрощает обслуживание VDI-инфраструктуры, расположенной в разных ЦОДах, филиалах, контурах и т.д., а также позволяет быстро переключаться между средами и ускоряет реакцию на инциденты.

Новые возможности управления пулами

В персонализированных пулах — логических объединениях виртуальных рабочих столов, использующих общие ресурсы и настройки — стало доступно использование персональных дисков пользователей, а также перемещение дисков между пулами. В случае изменения индивидуального шаблона, с использованием которого создавался персонализированный пул, реализованный механизм рекомпозиции позволяет пересобирать виртуальные машины этого пула.

Дополнительные настройки инсталляции

Клиентскую часть Basis Workplace теперь можно устанавливать отдельно от протоколов доставки, в том числе для включения в дистрибутив заказчика. На одну виртуальную машину допускается последовательная установка нескольких дополнительных сервисов, а брокер сообщений NATS можно развернуть как отдельный сервис, объединив три его экземпляра в кластер. Все перечисленное позволяет администратору учесть потребности и особенности создаваемой VDI-инфраструктуры уже на этапе инсталляции Basis Workplace.

Расширенное управление сертификатами

Basis Workplace позволяет загружать серверный сертификат заказчика непосредственно на этапе инсталляции, а для SSL-запросов в новой версии был реализован переход на системное хранилище сертификатов операционной системы.

Удобная миграция

Для заказчиков, использующих Basis Workplace 2.6.4 и планирующих переход на версию платформы 3.4 создан новый инструмент миграции пулов. Он переносит объекты и их настройки, поддерживает миграцию сессионных, персональных и терминальных пулов. Для персональных пулов предусмотрена возможность отката миграции.

Новые функции Basis Connect

В собственном протоколе доставки Basis Connect появилось управление направлением проброса буфера обмена. Теперь администратор может включать и выключать передачу файлов, текста и изображений через буфер; обмен данными можно разрешить только с пользовательского устройства на сервер, только в обратную сторону или в обе стороны одновременно. В окне протокола также добавлен графический интерфейс с подробными сведениями о доступных USB-устройствах, смарт-картах, токенах, принтерах и других.

Расширенная поддержка

Список поддерживаемого платформой Basis Workplace ПО пополнили операционные системы Windows 11 и «Альт» 11 в качестве гостевых и клиентских ОС, а также платформа виртуализации VMware vCenter Server 6.7u3.

Прозрачная отчетность

В версии платформы 3.4 появились новые инструменты создания отчетности по запуску приложений и подключениям к терминальным пулам. Теперь администратор может получать списки уникальных пользователей и устройств доступа, а также вручную выгружать эти данные. Все это обеспечивает прозрачность использования опубликованных ресурсов и помогает эффективнее управлять инфраструктурой.

«Basis Workplace развивается как самодостаточная платформа, закрывающая все больше сценариев работы с VDI-инфраструктурой внутри одного продукта. Виртуализация отдельных приложений стала ключевым новшеством релиза. Она позволяет централизованно и быстро обеспечивать сотрудников доступом к необходимым корпоративным приложениям. Отдельно в новом релизе мне бы хотелось отметить появление инструментов для миграции с Basis Workplace второго поколения — функциональной и надежной, но уже архитектурно устаревшей версии нашей платформы», — сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».