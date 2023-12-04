VDI-платформа «Базис.Workplace» обновилась до версии 2.0

Отечественная платформа по виртуализации «Базис.Workplace» от разработчика «Базис» обновилась до версии 2.0. В новой версии платформы появился ряд функций. Особый акцент сделан на возможностях взаимодействия пользователя с виртуальным рабочим местом через новые каналы и устройства. Об этом CNews сообщили представители «Базис».

В версии 2.0 реализована функция обеспечения сквозной авторизации для сценария Linux-Linux с использованием технологии Kerberos. Подключение к виртуальному рабочему столу Linux по протоколу RX теперь производится с использованием сквозной аутентификации. Таким образом, после успешной аутентификации в операционной системе семейства Linux устройства доступа производится сквозная аутентификация на всех этапах подключения пользователя к виртуальному рабочему столу.

Обеспечена возможность настройки системы для работы с СУБД PostgreSQL по двум IP-адресам с автоматическим переключением на резервный адрес, что расширяет возможности по обеспечению отказоустойчивого сервиса СУБД для работы управляющих компонентов «Базис.WorkPlace». При указании нескольких IP-адресов сервер-реплика должен становиться «Мастером» (ведущим сервером) при помощи сторонних средств, то есть реплика должна стать доступной на запись при недоступности базы данных по основному адресу.

Устройства доступа теперь могут транслировать подключенные USB-устройства на виртуальный рабочий стол. Реализован механизм трансляции USB-устройств «как сырых» для всего перечня поддерживаемых операционных систем. Транслированные устройства могут подвергаться дополнительному контролю и фильтрации с использованием наложенных средств информационной безопасности.

Для удобства пользователей было расширено отображение состояния компонентов в веб-интерфейсе: элемент списка, для которого обнаружено нарушение функциональности, будет выделен красным цветом и напротив него соответствующая состоянию пиктограмма (состояние «Сбой»). Такой подход с выводом IP-адреса позволит сократить время обнаружения и исправления сбоя.

Стало возможным задействовать дополнительный канал между устройством пользователя и виртуальным рабочим столом со стороны стороннего программного обеспечения. Функционал доступен только для использования в пулах рабочих столов и одновременно может быть использован только один дополнительный канал. Для того, чтобы плавно познакомить пользователей с новым механизмом, разработчики разместили дистрибутив примера ПО, которое задействует дополнительный канал.

Братья Богатовы: как создать стартап и влиться в крупную экосистему бизнес-коммуникации

«Мы постоянно развиваем наши продукты, делаем наши системы еще более удобными, безопасными, эффективными. На сегодняшний день существует большое число платформ, поддерживающих различные типы виртуализации и направленных на решение различных задач, мы же используем комплексный подход и стремимся к тому, чтобы закрыть все возможные потребности клиентов в рамках одной платформы. Последнее обновление «Базис.Workplace» с добавлением новых функций - следующий шаг в этом направлении. Их интеграция позволяет нашим клиентам добиваться не только экономии средств и максимизации пользы от имеющихся ресурсов, но и повышает уровень автоматизации процессов, а также адаптивность и масштабируемость бизнеса», – сказал директор по клиентским решениям «Базис» Яков Равшанов.

***

«Базис» — российский разработчик решений для оказания облачных услуг, платформы динамической инфраструктуры и виртуализации.