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Цифровизация
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Cloud4Y выступит на CNews FORUM Кейсы 2026

Cloud4Y, крупный российский облачный провайдер, примет участие в форуме CNews FORUM Кейсы 2026.

С докладом «Инфраструктура для ИИ: как облако ускоряет запуск ИИ-проектов в компаниях» выступит директор по маркетингу компании Зоя Клиентова.

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»
Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза» Цифровизация

Речь пойдет о том, почему внедрение ИИ часто упирается не в идею, а в инфраструктуру, и как облачная модель помогает бизнесу переходить от пилота к внедрению быстрее. Спикер также разберет, в каких случаях оправданы собственные мощности.

Cloud4Y работает на рынке с 2009 г., развивает публичное GPU-облако и дата-центры, ориентированные в том числе на задачи искусственного интеллекта.

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