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Страховой Дом ВСК ВЦТ Marlin

Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Marlin

Платформа Marlin позволяет  сократить срок вывода приложения на рынок за счет автоматизации ряда этапов – обеспечения и подготовки инфраструктуры для разработки и тестирования, согласования архитектуры сервиса информационной безопасностью, подготовки инфраструктуры для запуска приложения. Также с помощью платформы Marlin создается корпоративное «единое окно» доступа всех пользователей с реализацией изолированных зон разработки, тестирования и постоянной эксплуатации.

 

 

"Сокращение time-2-market и экономия бюджета при разработке программного обеспечения" Дмитрий Финк, Генеральный директор, Высокие цифровые технологии, данные 2023 года

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 HD Tech примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 1
04.04.2025 Подтверждена совместимость IDP-платформы Marlin с российской СУБД Postgres Pro 2
23.07.2024 Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform 1
12.05.2023 «Страховой дом ВСК» переходит на российскую платформу управления кластерами Kubernetes 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Страховой Дом ВСК и организации, системы, технологии, персоны:

Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 16 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 424 1
Orion soft - Орион софт - 145 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 59 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 206 2
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Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1623 2
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 27 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 35 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2337 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 758 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 1
Orion soft - Nova Container Platform 49 1
FreePik 1160 1
Linux OS 10280 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 336 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1136 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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