Получите все материалы CNews по ключевому слову
Страховой Дом ВСК ВЦТ Marlin
Платформа Marlin позволяет сократить срок вывода приложения на рынок за счет автоматизации ряда этапов – обеспечения и подготовки инфраструктуры для разработки и тестирования, согласования архитектуры сервиса информационной безопасностью, подготовки инфраструктуры для запуска приложения. Также с помощью платформы Marlin создается корпоративное «единое окно» доступа всех пользователей с реализацией изолированных зон разработки, тестирования и постоянной эксплуатации.
"Сокращение time-2-market и экономия бюджета при разработке программного обеспечения" Дмитрий Финк, Генеральный директор, Высокие цифровые технологии, данные 2023 года
УПОМИНАНИЯ
Страховой Дом ВСК и организации, системы, технологии, персоны:
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 206 2
|Дудник Степан 7 1
|Морарь Максим 22 1
|Соколов Ренат 8 1
|Самойлов Андрей 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149805 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1616 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.