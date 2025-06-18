Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Marlin

Платформа Marlin позволяет сократить срок вывода приложения на рынок за счет автоматизации ряда этапов – обеспечения и подготовки инфраструктуры для разработки и тестирования, согласования архитектуры сервиса информационной безопасностью, подготовки инфраструктуры для запуска приложения. Также с помощью платформы Marlin создается корпоративное «единое окно» доступа всех пользователей с реализацией изолированных зон разработки, тестирования и постоянной эксплуатации.

"Сокращение time-2-market и экономия бюджета при разработке программного обеспечения" Дмитрий Финк, Генеральный директор, Высокие цифровые технологии, данные 2023 года