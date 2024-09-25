«Страховой Дом ВСК» улучшает бизнес-процессы при помощи российской системы Optimining

«Страховой Дом ВСК» совместно с компанией «Систематика» (входит в группу НКК) внедрил у себя технологию Process Mining на базе российской системы Optimining для анализа и оптимизации бизнес-процессов.

В результате внедрения был изучен, проанализирован и улучшен один из критичных бизнес-процессов компании – процесс управления обращениями в службу технической поддержки. Итогом этой работы стало улучшение SLA по более чем 350 услугам, суммарное сокращение нормативов обработки обращений составило более чем 3 тыс. часов, что вызвало положительную реакцию от бизнес-подразделений компании. Также были выявлены действия в процессе, влияющие на длительность выполнения обращения и приняты меры для оптимизации процесса.

«Страховой Дом ВСК» активно инвестирует в технологии и решения, повышающие скорость, прозрачность и управляемость ключевых бизнес-процессов. В связи с этим в страховой компании возник запрос на технологию Process Mining, которая помогла бы оптимизировать процессы.

Во II квартале 2024 г. «Страховой Дом ВСК» выполнил внедрение российской аналитической системы Optimining, предназначенной для мониторинга и анализа бизнес-процессов компании. Продукт, разработанный «Систематикой» при поддержке РФРИТ (финансирование осуществлялось в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»), был выбран благодаря своим качествам: он прост в освоении и в нем есть полный набор функциональности, присущий популярным решениям класса Process Mining. Кроме того, решение использует гибкий подход к анализу процессов.

«Инновационные механизмы и технологии искусственного интеллекта системы Optimining позволили ВСК ускорить процессы и повысить качество ИТ-услуг. Теперь аналитика и внесение изменений занимают меньше времени. Мы используем Optimining для расчета показателей по каждой услуге и принимаем меры, направленные на улучшение работы с обращениями в службу технической поддержки. Новые компетенции позволили нам выявить точки роста в процессах поддержки и улучшить работу наших подразделений. Благодарим «Систематику» за полезную разработку», – сказал Ренат Соколов, ИТ-директор «Страхового Дома ВСК».

В рамках проекта была детально изучена работа процесса управления обращениями, содержащего 1097 услуг. Специалистами «Систематики» была построена модель процесса и проведен всесторонний анализ, в рамках которого подсветили и детализировали заказчику потенциальные проблемы, среди которых были: наличие доминирующих маршрутов по нестандартизированным услугам; наличие многократно повторяющихся действий, увеличивающих сроки выполнения обращений; симуляция изменения SLA на основе исторических данных и т.д. По всем подтвержденным вопросам были сформированы аналитические выводы и рекомендации по улучшению процесса.

В настоящий момент заказчик самостоятельно работает с платформой Optimining, выдвигает и проверяет гипотезы: например, изучает гипотезу существования услуг с долгим поиском исполнителя, который приводит к увеличению времени исполнения. Специалисты Страхового Дома ВСК самостоятельно рассчитали процент времени, затрачиваемого на выполнение работ и маршрутизацию на группах при выполнении обращений. Эта работа позволит определить, каким услугам следует скорректировать маршрутизацию.

Optimining – российское решение класса Process Mining, в основе которого лежит технология восстановления и анализа моделей выполнения бизнес-процессов на основе цифровых следов, оставляемых в информационных системах. Продукт позволяет строить цифровые двойники процессов, выявлять действия участников процесса, которые привели к отклонению того или иного показателя от целевых значений, сопоставлять исходные и выходные данные, находить и оптимизировать «узкие места» в процессах, избыточные ресурсы и многое другое. Экономическая выгода достигается за счет улучшения процессов обслуживания клиентов, повышения качества сервиса, сокращения затрат и производственных циклов, повышения эффективности технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) оборудования. Решение внесено в Реестр российского ПО.

«Одна из ключевых задач, которую ставит перед собой команда Optimining – это нести практическую пользу партнерам и заказчикам. Технологии Process Mining в нашей стране еще только набирают популярность, между тем их потенциал огромен, поскольку системы данного класса дают компаниям практически неограниченные возможности для улучшения бизнеса. Сейчас перед рынком стоит новая задача по замене продуктов ушедших западных вендоров. Сделать это необходимо без потери возможностей и функций – и нам, отечественным разработчикам, уже есть что предложить, а именно – новые технологические решения и уникальный проектный опыт, подтвержденный кейсами. Искренне желаем «Страховому Дому ВСК» получить максимум пользы от технологий процессной аналитики и поставить генерацию бизнес-эффектов на поток», – отметил Александр Лишневский, руководитель дирекции по работе с банковскими структурами «Систематики».