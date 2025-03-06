«СберТех» и «Группа Астра» расширят линейку совместимых продуктов для бизнеса

«СберТех» и «Группа Астра», российские разработчики ПО, заключили договор о стратегическом партнерстве. Документ предполагает несколько направлений сотрудничества: обеспечение взаимной интеграции ПО, участие в исследованиях, поддержку развития инноваций и т.д. Ожидается, что в скором времени значительно расширится перечень совместимых решений вендоров. На сегодня он уже включает ОС (операционную систему) Astra Linux, систему RuBackup, СУБД (систему управления базами данных) Platform V Pangolin DB и web- и прокси-сервер Platform V SynGX.

В качестве целей сотрудничества стороны обозначили решение задач, связанных с импортозамещением и развитием инновационных технологий. Разработчики намерены сконцентрировать значительные ресурсы на достижении полной совместимости своего софта, чтобы заказчики всегда были уверены, что его можно без ограничений применять в связке, обеспечивая высокий уровень производительности, безопасности и удобства ИТ-систем.

Помимо технологической кооперации, «СберТех» и «Группа Астра» нацелены на активное взаимодействие в таких областях как научные исследования, содействие разработке и внедрению новейших технологий, включая искусственный интеллект и управление большими данными, а также участие в различных профильных мероприятиях.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «СберТех» и «Группа Астра» предлагают своим заказчикам широкую линейку продуктов, которые полностью закрывают потребности корпораций в области технологического ПО. В условиях стратегического курса российского бизнеса на импортоопережение мы предлагаем клиентам не только высокопроизводительные и защищенные продукты, но и обеспечиваем их совместимость для максимальной гибкости при построении надежного и современного ИТ-ландшафта. Синергия наших усилий позволит внести значительный вклад в достижение технологической независимости российских компаний».

Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра», отметил: «Спрос на мощный отечественный софт с функционалом для самых разнообразных сценариев очень высок, и эта тенденция будет сохраняться минимум несколько лет. Чтобы удовлетворить потребности рынка, ИТ-вендорам необходимо не просто выпускать отдельные продукты, а вместе создавать надежные и безопасные программные стеки. Мы видим, что коллеги из «СберТеха» разделяют нашу точку зрения, и искренне благодарны им за сотрудничество. По факту, мы начали совместную работу еще до подписания соглашения, и у нас уже есть внушительные результаты: после серии испытаний мы официально подтвердили совместимость нескольких продуктов. В их числе ОС Astra Linux Special Edition и решение для автоматизированной защиты данных бизнес-приложений и инфраструктурных систем любого масштаба RuBackup. Комплексное использование этого ПО позволяет максимально обезопасить данные и быстро их восстанавливать после любых сбоев».