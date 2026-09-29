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Новый релиз Arenadata DB: гибкое управление топологией кластера и поддержка Iceberg

Группа Arenadata выпустила обновление седьмой версии массивно-параллельной СУБД Arenadata DB (ADB) на основе open source проекта Greengage. В рамках релиза 7.5.0 кардинально меняются возможности управления топологией кластера, мониторинг теперь на основе Prometheus и появляется поддержка iceberg-таблиц в PXF. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Ключевые особенности релиза ADB 7.5.0

Изменение топологии кластера (ggrebalance). Добавлено новое кластерное действие — Manage Rebalance, основанное на работе уникальной утилиты ggrebalance. Это позволяет менять топологию кластера, например уменьшать общее количество сегментов, добавлять и удалять хосты из кластера, менять политику размещения зеркал, причем без необходимости переустановки кластера.

Поддержка iceberg-формата в PXF. Во фреймворк PXF добавлена поддержка возможности чтения и записи данных в iceberg-таблицы для улучшения интеграционных возможностей Arenadata DB и повышения гибкости работы СУБД с современными табличными форматами.

Поддержка российских ОС. Реализована поддержка актуальных версий отечественных операционных системAstra Linux 1.8.4 и сертифицированной редакции «Ред ОС» 8.0.

Новый мониторинг на Prometheus. В рамках стратегии обновления мониторинга продуктов Arenadata завершен перевод мониторинга ADB 7 на более современный технологический стек на основе Prometheus, заменивший Diamond. Также обеспечена поддержка Greengage Exporter.

Добавление сервиса PgBouncer. В Arenadata DB добавлен компонент PgBouncer для управления пулом подключений. Это позволило повысить удобство использования продукта и улучшить его функциональность.

Поддержка LDAPS. Реализована возможность организации защищенного соединения между ADB и серверами LDAP с использованием SSL-шифрования.

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Выбор шифрования. В ADB 7.5.0 добавлена возможность выбора алгоритма шифрования паролей: MD5 или SCRAM-SHA-256. Настройка доступна в конфигурации сервиса Arenadata DB и позволяет адаптировать параметры безопасности к требованиям конкретной инфраструктуры.

«В новом релизе Arenadata DB 7 мы сосредоточились на задачах, с которыми заказчики наиболее часто сталкиваются в рамках эксплуатации продукта и при развитии аналитической инфраструктуры: необходимости намного более гибко управлять конфигурацией кластера, подстраиваясь под изменяющиеся требования и нагрузки, а также возможности работы с современными форматами данных. Новый механизм Manage Rebalance позволяет менять топологию кластера без необходимости его переустановки, а поддержка Iceberg в PXF расширяет сценарии интеграции ADB в современный ИТ-ландшафт. Одновременно мы обеспечиваем совместимость с актуальными версиями российских операционных систем и добавляем инструменты, которые упрощают использование продукта в корпоративной среде», — сказал Антон Коваленко, руководитель отдела продуктового маркетинга Arenadata.

Возможности Arenadata DB

Arenadata DB — массивно-параллельная реляционная СУБД с открытым исходным кодом на базе проекта Greengage для хранилищ данных с гибкой горизонтальной масштабируемостью и колоночным хранением на основе PostgreSQL.

Arenadata DB предназначена для работы со сложными аналитическими запросами и способна хранить и обрабатывать от десятков до сотен терабайт данных. Продукт позволяет: снизить time-to-market для новых разработок; уменьшить время решения проблем; оптимизировать TCO; ускорить текущие процессы без значительного переписывания кода.

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