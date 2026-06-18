Postgres Professional усилила Postgres Pro Standard 18.4.1 встроенной отказоустойчивостью BiHA

Postgres Professional представила Postgres Pro Standard 18.4.1 — новую версию коммерческой СУБД на базе PostgreSQL 18.4. Релиз сочетает возможности открытой СУБД PostgreSQL и технологии Postgres Professional, разработанные для корпоративной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В отличие от «ванильного» PostgreSQL, Postgres Pro Standard включает дополнительные инструменты для отказоустойчивости, резервного копирования, аудита, мониторинга и администрирования. В версии 18.4.1 одним из ключевых нововведений стала поддержка встроенного решения высокой доступности BiHA (Built-in High Availability), которое позволяет создавать отказоустойчивые кластеры без использования сторонних компонентов и инструментов управления.

«Мы продолжаем развивать Postgres Pro Standard как промышленную СУБД для корпоративных систем, делая упор на надёжность и простоту эксплуатации. В новом релизе наши клиенты получат встроенную отказоустойчивость, дополнительные инструменты контроля и диагностики. Всё это позволяет обеспечивать бесперебойную работу бизнеса, а также снижать затраты на запуск и сопровождение ИТ-систем», — сказал директор департамента разработки продуктов Postgres Professional Василий Чепцов.

Встроенная отказоустойчивость

BiHA обеспечивает автоматическое аварийное переключение, восстановление узлов и защиту от сбоев на базе встроенных механизмов физической репликации. Пользователям доступны автоматический выбор нового лидера, каскадная репликация, поддержка узла-рефери для предотвращения split-brain (раскола кластера), а также возможности географически распределенных и катастрофоустойчивых кластеров.

Новые инструменты и улучшения

В состав Postgres Pro Standard 18.4.1 вошли новые утилиты и расширения для администрирования и контроля данных. Среди них — модуль pg_hint_plan, позволяющий гибко корректировать планы выполнения SQL-запросов с помощью специальных указаний (хинтов), который ранее был доступен только пользователям Postgres Pro Enterprise. А также pgpro_validate — для проверки целостности экземпляра СУБД, pgbouncer_exporter для экспорта метрик в Prometheus. Кроме того, в релизе оптимизированы отдельные механизмы планировщика запросов и работы с памятью, что позволяет повысить производительность высоконагруженных систем.

Дополнительные улучшения коснулись средств аудита, резервного копирования и адаптивной оптимизации запросов. В сертифицированной редакции усилены механизмы защиты конфигурации, а инструменты диагностики получили новые возможности для анализа инцидентов и журналирования.

С выходом версии 18.4.1 пользователи Postgres Pro Standard получают дополнительные инструменты для построения отказоустойчивых систем без усложнения архитектуры и зависимости от сторонних компонентов.