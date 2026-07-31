Работодатель выдернул ИТ-специалиста с пенсии за баснословный гонорар. Он один знает хитрости древнего ПО, без него ничего не работает

Специалиста по информационным технологиям уговорили вернуться с пенсии, чтобы он помог разобраться в работе очень старого ПО, с которым только он умеет работать. Ему предложили ежедневно выплачивать гонорар, равный его пенсии за месяц. Специалист ответил согласием, чем уберег бывшего работодателя и его клиента от крупной беды.

За деньги – да

Вышедший на пенсию ИТ-специалист спас бывшего работодателя и ее клиента от больших проблем с налоговой, пишет The Register. Он работал над выходом из ситуации несколько дней, и за каждый ему платили столько, сколько он, будучи пенсионером, получал в месяц.

The Register называет этого специалиста Роджером (Roger). Его бывший работодатель уговорил его временно заняться поддержкой специализированного ПО, обращаться с которым умел только он. До выхода на пенсию Роджер десятилетиями занимался технической поддержкой приложений в неназванной британской компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, в том числе для работы с бухгалтерскими и налоговыми документами.

В 2015 г. эта фирма прекратила поддержку своих устаревших продуктов, уповая на то, что пользователи, в том числе корпоративные, сами перейдут на более актуальный софт. Она лишь посоветовала им на всякий случай сохранить старые документы и счета-фактуры на бумаге или в надежных форматах файлов.

Очень нужный специалист

В 2015 г. Роджер вышел на пенсию, а годом позже до него дошла информация, что его бывшего работодателя выкупила крупная американская корпорация, название которой The Register не указывает. «Они немедленно модернизировали бизнес, полностью упразднив европейскую команду поддержки», – сказал Роджер изданию.

freepik Многие ИТ-специалисты, выходя на пенсию, уносят с собой уникальные знания и навыки

После этого на протяжении нескольких лет он ничего не слышал об этой компании и наслаждался жизнью на пенсии. Однако несколько месяцев назад прошлое настигло его.

Роджеру позвонили из американской корпорации, купившей его экс-работодателя, и попросили его спасти ситуацию с одним из европейских клиентов.

«У них был клиент в Германии, который раньше пользовался нашим программным обеспечением, потерял свой бумажный архив, но сохранил цифровые архивы, – рассказал Роджер. – Все резервные диски остались на месте и содержали каждый байт исходных данных с военной точностью. Чего на них не было, так это нескольких незначительных элементов, необходимых для преобразования этих байтов обратно в документы».

Роджер помнил, что это за эти «незначительные элементы». Но он не уточнил, почему компания связалась именно с ним, а не с любым другим работником поглощенной британской компании, бывшим или нынешним.

Спасательная операция

По словам Роджера, немецкая компания оказалась в незавидном положении. У нее проводилась налоговая проверка, и ей очень требовались все документы, подтверждающие, что с финансами у нее полный порядок.

Позвонивший Роджеру представитель американской корпорации спросил, сможет ли он восстановить документы. И предложил весьма выгодные условия – ежедневную плату, примерно равную месячной пенсии Роджера.

От такого предложения Роджер не смог отказаться. Он принял его, тем более что вся необходимая для работы с приложением, которое стояло у клиента в Германии, по-прежнему была в его памяти.

Он вспомнил, что резервные копии в этом приложении содержат необработанные данные в формате ASCII, которые можно преобразовать в удобочитаемые документы с помощью сервера печати, работающего на специализированном ПО. Роджер быстро восстановил весь необходимый код, запустил его и преобразовал ASCII-файлы в PDF-файлы.

«Спустя двадцать лет после последнего использования программного обеспечения я все еще помнил процедуру установки, – рассказал он изданию The Register. – По-видимому, выход на пенсию влияет на способность запоминать малоизвестные параметры сервера печати меньше, чем на то, где человек оставил свои очки для чтения».

Куда же без подводных камней

Роджер преобразовал все файлы и заявил, что работа выполнена. Однако позже выяснилось, что аудиторы из налоговой отказались принять данные немецкого клиента за 2013 г.

«По-видимому, большое количество счетов-фактур за тот год присутствовало в предоставленных мной документах, но отсутствовало в бухгалтерских данных. Выражение «крупномасштабное налоговое мошенничество» стало появляться с неприятной частотой», – отметил Роджер.

Роджер спас ситуацию, быстро сориентировавшись в происходящем и поняв, что кто-то дважды импортировал архивные данные за один год, удвоив количество счетов-фактур и запутав налоговую инспекцию. Для решения этой проблемы он запросил плату за еще один день.

В процессе выполнения работы один из сотрудников немецкой компании сказал ему, что с использованием тех же методов были сохранены и другие архивы. Он намекал на то, что у Роджера еще много работы, но он отказался ее выполнять.

«В тот момент я решил, что выход на пенсию все же предпочтительнее, чем возвращение к работе на полную ставку», – заявил Роджер.

Он также добавил, что налоговая очень заинтересовалась его внезапным крупным заработком, полученным всего за несколько дней. Чтобы не навлекать на себя лишние проблемы, он пожертвовал весь свой гонорар дому престарелых, где он проживает. «Руководство дома престарелых отреагировало на это очень позитивно», – подытожил Роджер.