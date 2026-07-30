Авторитетный разработчик Microsoft: «Макбуки» отстой, перепишу им софт, чтобы было как в Windows

Бывший программист Microsoft Дэйв Пламмер, ответственный за множество встроенных «фишек» Windows, раскритиковал «Мониторинг системы» в macOS. Эта утилита позволяет следить, какие приложения расходуют много системных ресурсов, и отключать их. По его мнению, она работает плохо, и потому он пишет для нее замену в духе «Диспетчера задач» из Windows. Пламмер – создатель оригинального «Диспетчера задач», так что в его опыте сомнений не возникает.

Частичка Windows в компьютере Apple

Бывший софтверный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer) решил улучшить, по его мнению, операционную систему Apple macOS и привнести в нее полезную, как он считает, функцию Windows. Tom’s Hardware пишет, что Пламмеру очень не нравится, как работает утилита «Мониторинг системы» (Activity Monitor) в macOS.

Не стесняясь в выражениях, Пламмер открыто заявил, что «Мониторинг системы» – это «отстой» (Activity Monitor blows). Он уверен, что настольной операционке Apple очень сильно не хватает классического «Диспетчера задач» (Task Manager), с которым знакомы если не все, то почти все пользователи Windows. Сейчас он создает его точную копию для macOS.

Dave W Plummer / x.com «Диспетчер задач» в составе macOS

Почему Пламмер так уверенно записал «Мониторинг системы» в «отстой», он предпочел не уточнять. Базовая функция этой утилиты заключается в предоставлении пользователю и информации, сколько та или иная программа потребляет системных ресурсов или трафика, и возможности мгновенно отключить ее. «Диспетчер задач» предназначен ровно для того же.

Все почти готово

По словам Пламмера, он не только приступил к портированию «Диспетчера задач» на macOS, но и даже достиг определенного успеха в этом начинании. Он уверяет, что к концу июля 2026 г. у него на руках была бета-версия утилиты, и что он выложит ее в App Store, да еще и бесплатно, а также распространит открытый исходный код, но только если ему станет скучно.

«Диспетчер задач» в Windows 11 22H2

«Если мне станет скучно, я просто выложу репозиторий и оставлю доделывать его миру, но это достаточно круто, я думаю, я опубликую эту работу», – написал Пламмер в своем блоге в заблокированной в России соцсети Х (If I get bored I'll just post the git and leave it for the world to finish, but it's cool enough I think I'll put the work in).

Доверие есть

Дэйв Пламмер – весьма уважаемый в широких кругах разработчик ПО. К тому же именно благодаря нему в Windows в принципе существует «Диспетчер задач» – это его детище, он впервые написал его в 1995 г. , а дебютировал он год спустя в составе Windows NT 4.0. Позже утилита стала неотъемлемой частью всех версий Windows и существует по сей день.

Apple Классический «Мониторинг системы» из OS X Mavericks 2014 года. В последующие годы менялся только его дизайн

Пламмер также реализовал в Windows встроенную поддержку ZIP-архивов, которая тоже есть в системе до сих пор. Как сообщал CNews, из-за этой «фишки» в свое время его чуть не выгнали из Microsoft.

Также стоит отметить, что Пламмер, в отличие от многих современных программистов, умеет оптимизировать свой код. Оригинальный «Диспетчер задач», в плане своих возможностей не очень сильно отличаясь от его современной интерпретации, «весил» всего 80 КБ.

У всего есть причина

Как пишет Tom’s Hardware, в переносе «Диспетчера задач» в macOS, вероятно, все же есть смысл. Эксперты портала уверены что штатная утилита Windows обладает большим количеством функций по сравнению с «Мониторингом системы» в настольной операционке Apple.

В качестве примера они приводят возможность управления автозагрузкой и службами. Стоит отметить, что контроль автозагрузки встроили в «Диспетчер задач» лишь с выходом Windows 10, и то не сразу, а лишь спустя три года после ее релиза. Система появилась в 2015 г., а автозагрузку в «Диспетчер задач» встроили в нее в 2018 г. До этого для управления автозагрузкой использовалась отдельная оснастка msconfig, о которой многие пользователи не знали.

Pexels / Pixabay Пламмер уверен, что его творение сделает MacBook лучше

По мнению специалистов Tom’s Hardware, наличие всех этих возможностей повышает уровень полезности «Диспетчера задач». Его версию для macOS в исполнении Пламмера они не тестировали – он пока не успел выложить ее в Сеть.

Также есть потенциальный ответ на вопрос, почему Пламмер решил сделать «Диспетчер задач» для macOS именно сейчас, а не на прошлой неделе или пару лет назад. В своем блоге он написал, что Microsoft любезно поделилась с ним исходным кодом «Диспетчера задач» из Windows XP, которая вышла в конце 2001 г. и не поддерживается с апреля 2014 г., и разрешила ему делиться им с другими.

Впрочем, Пламмер утверждает, что написал свой Task Manager для macOS с нуля на языке Swift, так как у него нет оригинального кода актуальных версий этой утилиты. А выглядит его творение почти так же, как в Windows 11. Windows XP и все программы для нее были написаны на С и С++. Swift тогда не существовал – он дебютировал летом 2014 г.