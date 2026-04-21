«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

Компания «Киберпротект» объявила о выпуске новой версии флагманского решения для резервного копирования и восстановления данных — «Кибер Бэкап» 18.5. Этот релиз сфокусирован на развитии многопоточности резервного копирования, технологий защиты виртуальных и контейнерных сред, а также расширении возможностей централизованного управления и интеграции с системами ИТ-мониторинга. Обновление укрепляет позиции продукта как ключевого элемента для достижения киберустойчивости и построения импортонезависимых корпоративных инфраструктур.



Ключевые нововведения «Кибер Бэкапа» 18.5

Многопоточность

Компания «Киберпротект» в новой версии «Кибер Бэкапа» 18.5 реализовала многопоточное файловое резервное копирование: один агент может параллельно обрабатывать до 24 потоков при чтении файлов с локальных или сетевых дисков, что кратно ускоряет защиту больших файловых ресурсов и сокращает окно резервного копирования.

Для СУБД PostgreSQL добавлена поддержка многопоточного инкрементного резервного копирования. Технология точно фиксирует изменения в данных, ускоряя как создание резервных копий, так и восстановление.

Защита виртуальных сред

Добавлена поддержка аппаратных моментальных снимков СХД Yadro Tatlin.Unified для виртуальных машин под управлением системы виртуализации zVirt. Это позволяет разгрузить хосты виртуализации, снизить нагрузку на сеть и обеспечивает стабильную работу высоконагруженных виртуальных сред. Теперь связка оптимизированных под задачи размещения виртуальных машин СХД, систем виртуализации и резервного копирования, которая стала мировым стандартом для высоконагруженных корпоративных инфраструктур, может быть построена исключительно на отечественных решениях.

Реализована интеграция с платформой виртуализации «Горизонт-ВС» на уровне гипервизора (безагентное резервное копирование и поддержка тегов). Это ускоряет развёртывание защиты, исключает конкуренцию агентов с рабочими нагрузками и упрощает миграцию с зарубежных платформ.

Развитие защиты Kubernetes

Добавлена поддержка меток Kubernetes в веб-консоли. Администраторы могут использовать их для гранулярного резервного копирования и восстановления отдельных объектов (подов, хранилищ и др.), сокращая нагрузку на сеть и время восстановления.

Управление и мониторинг

Программный интерфейс API расширен вызовами для управления резервными копиями, планами защиты, виртуальными машинами и приложениями (Exchange, SQL), что повышает эффективность управления в крупных средах.

В веб-консоли реализовано пакетное управление планами защиты (массовый запуск/остановка, включение/отключение), оптимизированы таблицы, фильтрация и представление данных о ленточных хранилищах.

Добавлена нативная интеграция с системами централизованного мониторинга Prometheus и Loki, а также разработана базовая контрольная панель для Grafana с возможностью гибкой кастомизации и пользовательскими метриками.

Другие улучшения

Внедрена поддержка защищённого протокола LDAPS для всех поддерживаемых служб каталогов (Active Directory, FreeIPA, SambaDC, «Ред Адм», ALD Pro), что минимизирует риски перехвата учётных данных при обмене трафиком.

Реализовано гранулярное восстановление архивных почтовых ящиков MS Exchange до уровня сообщений. Компания «Киберпротект» продолжает развивать совместимость «Кибер Бэкапа» с MS Exchange, так как эта система все еще активно используется на рынке.

«Кибер Бэкап 18.5 — это шаг в сторону корпоративных заказчиков с крупной, сложной, растущей инфраструктурой, стремящихся к эффективной защите данных и при этом технологической независимости. Мы кратно увеличили производительность системы за счет реализации файловой многопоточности и в то же время проработали ключевые сценарии защиты нагруженных виртуальных сред в полностью отечественном стеке. Интеграция с системами мониторинга, расширенный API и безопасная работа со службами каталогов делают Кибер Бэкап удобным, предсказуемым и масштабируемым инструментом для ИТ-команд любого размера», — отметил Дмитрий Антонов, директор направления систем резервного копирования «Киберпротекта».

«Кибер Бэкап» 18.5 уже доступен на сайте компании.

