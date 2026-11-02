Arenadata выпустила ADQM 26.8.2.7 со встроенным LLM-сервисом Text-to-SQL

Группа Arenadata выпустила новую версию высокопроизводительной СУБД для оперативной аналитики больших объемов структурированных данных — Arenadata QuickMarts (ADQM) 26.8.2.7. Релиз уже доступен пользователям и включает новый LLM-сервис, централизованный мониторинг, обновленный ClickHouse и ряд улучшений для администрирования кластеров. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Основные изменения Arenadata QuickMarts

Основа ADQM — ClickHouse — обновлена до более актуальной и стабильной LTS-версии 26.8.2.7-lts.

В режиме tech preview появился принципиально новый встроенный LLM-сервис Text-to-SQL на основе дообученной локальной языковой модели семейства Qwen3.6. Он преобразует запросы на естественном языке в SQL-диалект ClickHouse.

С помощью Wizard, мастера поэтапной установки и настройки, стала доступна установка кластера ADQM, а также операции Reinstall, Upgrade и Reconfig. Это упрощает стандартные процедуры с кластером ClickHouse и снижает риск ошибок.

После внедрения мониторинга ADQM на базе Prometheus добавлена поддержка централизованного мониторинга платформы на основе VictoriaMetrics, включая новые дашборды.

Сервис ClickHouse Keeper доработан: теперь можно динамически менять его конфигурацию, гибче управлять настройками при установке и удалении, а также настраивать другие параметры. Это повышает удобство администрирования.

Обновлена поддержка российской ОС Astra Linux 1.8.6 и добавлена поддержка Ubuntu 24.04 LTS. Одновременно прекращена поддержка устаревших РЕД ОС 7.3 и Astra Linux 1.7.

ADQM Notebook обновлен до версии 1.2.0. В нем реализована интеграция с LLM-сервисом Text-to-SQL. В разделе Dependency Graph добавлено отображение связей между объектами базы данных на уровне запросов, для запросов SELECT — просмотр плана выполнения, а также история запросов для их сравнения и переключения между ними.

Одновременно вышла новая версия инструмента ADQM Control 1.4.0, который помогает отслеживать состояние кластера ADQM и анализировать его работу:

Добавлена поддержка Astra Linux 1.8.6 и Ubuntu 24.04 LTS.

Появились новые графики для анализа запросов (user load и duration delta). Они помогают наглядно оценивать среднюю нагрузку от пользователей и отклонения от среднего времени выполнения запросов, чтобы выявлять аномалии и контролировать нагрузку на кластер.

Повторяющиеся запросы можно объединять в группы с несколькими уровнями вложенности и оставлять к ним комментарии. Это упрощает работу с запросами и их контроль со стороны DBA.

На страницу с информацией о таблицах ADQM добавлены карточки с детальной статистикой запросов по параметрам Reads, Writes, Changes и Consumers. Это сделано для удобства аналитиков и администраторов.

Реализовано отображение отметок структурных изменений в таблицах и колонках: добавление или удаление столбцов, изменение кодеков сжатия.

Расширено управление пользователями СУБД: добавлена блокировка, разблокировка и удаление пользователей, а для повышения безопасности — защита от перебора паролей при входе в систему.

Ускорено построение графиков, а также работа с таблицами и группами таблиц на больших временных интервалах.

«В релизе Arenadata QuickMarts 26.8.2.7 мы уделили особое внимание тому, чтобы работа с кластерами стала проще и безопаснее. Типовые операции — от установки до обновления и изменения конфигурации — теперь можно выполнять через пошаговый мастер, что снижает риск ошибок и нагрузку на команды эксплуатации. Централизованный мониторинг и новые графики в ADQM Control помогают быстрее находить источники проблем, а расширенное управление пользователями и защита от перебора паролей повышают безопасность доступа», — сказал Антон Коваленко, руководитель отдела продуктового маркетинга Arenadata.

«В основе сервиса Text-to-SQL — первая языковая модель, которую мы в Arenadata дообучили сами, пройдя весь путь от подготовки датасета до оценки качества. Мы взяли модель, которая уже знает SQL, и научили ее диалекту ClickHouse. Сервис позволяет учитывать схему конкретного кластера и работает полностью локально, поэтому задавать вопросы на естественном языке можно не выводя данные за пределы клиентского контура», — сказал Дмитрий Безруков, технический руководитель продуктов ADQM и ADQM Control.