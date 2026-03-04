Yandex B2B Tech запустила платформу для мониторинга и управления состоянием ИТ-систем компаний Monium

Yandex B2B Tech объявила о запуске платформы собственной разработки для анализа работы ИТ-систем в реальном времени (observability-платформу) Monium. С ее помощью компании могут отслеживать состояние цифровых продуктов, приложений и даже ИИ-агентов в облачной и собственной инфраструктуре (on-premises). Платформа позволит бизнесу повысить стабильность сервисов. Monium доступна на облачной платформе Yandex Cloud для всех пользователей.

Monium поможет компаниям обнаружить инцидент в ИТ-системе и быстро понять его первопричину. С помощью Monium можно анализировать большое количество телеметрических данных, в том числе логов, трейсов и метрик в едином интерфейсе. На платформе есть гибкая система алертинга с возможностью настройки сценариев эскалаций и звонками.

Изначально Monium использовали для мониторинга критических сервисов внутри «Яндекса». Платформа разработана командой Yandex Infrastructure. Monium создавалась для решения практических задач – быстрого обнаружения инцидентов, анализа причин сбоев и работы с большими объемами телеметрических данных в условиях высокой нагрузки. Сейчас с платформой ежемесячно работают 16 тыс. сотрудников «Яндекса». В систему ежесекундно записывается 3 млрд семплов метрик, 44 млн спанов и 60 ГБ логов. Такие высокие нагрузки Monium способна выдерживать за счет того, что развернута на отказоустойчивой инфраструктуре, находящейся в дата-центрах «Яндекса». Из внешних компаний платформу уже тестируют «ОТП Банк» и крупная FMСG-компания.

«Глубокая наблюдаемость и управление надежностью ИТ-инфраструктуры и надежностью ИТ-продуктов напрямую влияет на выручку компании. Например, простой e-commerce-платформы всего на 1 час может стоить бизнесу миллионы рублей. Monium позволит минимизировать риски отказов, получить целостный анализ системы за секунды и своевременно сфокусировать команды как в штатной, так и в нештатной ситуации», – сказал Иван Пузыревский, технический директор платформы Yandex Cloud.

Платформа спроектирована с учетом реальных сценариев эксплуатации и легко интегрируется в существующую инфраструктуру. Платформа поддерживает Prometheus и OpenTelemetry (OTEL) как основной стандарт сбора телеметрии, что позволяет использовать единый подход к сбору метрик, логов и трассировок без привязки к конкретным вендорам. Monium использует современные механизмы аутентификации и авторизации. Платформа соответствует требованиям международных и российских стандартов безопасности, в том числе ISO, PCI DSS и ГОСТ Р 57580.

По данным Gartner, к 2027 г. 80% крупных компаний будут использовать observability-платформы как часть системы управления бизнес-рисками и доходами. В 2025 г. 75% компаний отметили положительный экономический эффект от внедрения платформ ИТ-мониторинга.