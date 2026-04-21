ITKey выпустил KeyStack 2026.1 – российскую коммерческую платформу на OpenStack Epoxy с расширенной enterprise-функциональностью и архитектурой secure-by-default

Компания ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения корпоративной облачной инфраструктуры, объявляет о выходе релиза KeyStack 2026.1 - одного из наиболее технологически значимых обновлений платформы. Новая версия сочетает актуальный OpenStack Epoxy с набором собственных промышленных доработок, ориентированных на безопасность, масштабируемость и эксплуатационную устойчивость распределенных инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители ITKey.

KeyStack – это облачная платформа для построения частных и публичных облаков в корпоративном и государственном сегменте. В версии 2026.1 продукт выходит на новый уровень зрелости: впервые на российском рынке коммерческий дистрибутив объединяет актуальный релиз OpenStack и готовые enterprise-функции «из коробки», ранее доступные только при значительных доработках.

Ключевой особенностью релиза стало использование OpenStack Epoxy как базового слоя. Это обеспечивает прямой passthrough GPU для AI/ML-нагрузок без оверхеда виртуализации, поддержку OVN Southbound Relay для построения масштабируемых SDN-сетей между географически распределенными ЦОД, а также возможность обновления платформы без остановки сервисов (SLURP).

Дополнительно платформа получила ряд собственных доработок, усиливающих контроль, наблюдаемость и безопасность инфраструктуры. В KeyStack 2026.1 реализован сквозной аудит с передачей реального IP-адреса пользователя в SIEM, детализированная история операций в AdminUI с возможностью фильтрации и экспорта, централизованный планировщик задач, а также механизм резервного копирования с автоматической проверкой восстановления и SHA256-валидацией.

«KeyStack 2026.1 – это переход от набора инструментов к целостной платформе, где безопасность, масштабируемость и эксплуатация заложены на уровне архитектуры. Мы фактически убрали необходимость доработок OpenStack под требования enterprise-сегмента и сделали их частью продукта по умолчанию», – отметил Алексей Шарандин, руководитель продукта KeyStack.

Отдельное внимание в релизе уделено построению отказоустойчивых распределенных инфраструктур. Поддержка OVN SB Relay позволяет управлять сетью тысяч узлов как единой системой, а интеграция с Prometheus, Grafana и AlertManager расширяет возможности мониторинга и автоматической оптимизации ресурсов.

С точки зрения информационной безопасности платформа реализует комплексный подход secure-by-default. В систему встроены механизмы автоматической ротации mTLS-сертификатов и учетных данных, контроль выполнения задач через whitelist, а также сквозной аудит в формате CADF. Это снижает риски утечек данных, несанкционированных действий и ошибок эксплуатации без усложнения управления системой.

Новая функциональность ориентирована на крупные организации с распределенной инфраструктурой и повышенными требованиями к надежности и защите данных – банки, государственные структуры, телеком-операторы, ритейл и промышленные предприятия. Для них обновление означает снижение совокупной стоимости владения за счет NFVi-подхода, сокращение операционных затрат и повышение устойчивости сервисов.

«Мы видим, что ключевой запрос рынка - это не просто облачная платформа, а управляемая и предсказуемая инфраструктура. В этом релизе мы сделали акцент на устранении эксплуатационных рисков: автоматизировали рутинные операции, обеспечили контроль целостности данных и повысили прозрачность всех действий в системе», – сказал Максим Куликов, владелец продукта KeyStack.

Среди практических эффектов внедрения KeyStack 2026.1 – возможность запуска ИИ-моделей на GPU в виртуальных машинах без выделения физической инфраструктуры, построение отказоустойчивых сетей между ЦОД без дополнительного оборудования, обновление платформы без простоев и гарантированное восстановление данных при авариях.

Релиз KeyStack 2026.1 уже доступен для российских компаний.