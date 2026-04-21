Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

ITKey выпустил KeyStack 2026.1 – российскую коммерческую платформу на OpenStack Epoxy с расширенной enterprise-функциональностью и архитектурой secure-by-default

Компания ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения корпоративной облачной инфраструктуры, объявляет о выходе релиза KeyStack 2026.1 - одного из наиболее технологически значимых обновлений платформы. Новая версия сочетает актуальный OpenStack Epoxy с набором собственных промышленных доработок, ориентированных на безопасность, масштабируемость и эксплуатационную устойчивость распределенных инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители ITKey.

KeyStack – это облачная платформа для построения частных и публичных облаков в корпоративном и государственном сегменте. В версии 2026.1 продукт выходит на новый уровень зрелости: впервые на российском рынке коммерческий дистрибутив объединяет актуальный релиз OpenStack и готовые enterprise-функции «из коробки», ранее доступные только при значительных доработках.

Ключевой особенностью релиза стало использование OpenStack Epoxy как базового слоя. Это обеспечивает прямой passthrough GPU для AI/ML-нагрузок без оверхеда виртуализации, поддержку OVN Southbound Relay для построения масштабируемых SDN-сетей между географически распределенными ЦОД, а также возможность обновления платформы без остановки сервисов (SLURP).

Дополнительно платформа получила ряд собственных доработок, усиливающих контроль, наблюдаемость и безопасность инфраструктуры. В KeyStack 2026.1 реализован сквозной аудит с передачей реального IP-адреса пользователя в SIEM, детализированная история операций в AdminUI с возможностью фильтрации и экспорта, централизованный планировщик задач, а также механизм резервного копирования с автоматической проверкой восстановления и SHA256-валидацией.

«KeyStack 2026.1 – это переход от набора инструментов к целостной платформе, где безопасность, масштабируемость и эксплуатация заложены на уровне архитектуры. Мы фактически убрали необходимость доработок OpenStack под требования enterprise-сегмента и сделали их частью продукта по умолчанию», – отметил Алексей Шарандин, руководитель продукта KeyStack.

Отдельное внимание в релизе уделено построению отказоустойчивых распределенных инфраструктур. Поддержка OVN SB Relay позволяет управлять сетью тысяч узлов как единой системой, а интеграция с Prometheus, Grafana и AlertManager расширяет возможности мониторинга и автоматической оптимизации ресурсов.

С точки зрения информационной безопасности платформа реализует комплексный подход secure-by-default. В систему встроены механизмы автоматической ротации mTLS-сертификатов и учетных данных, контроль выполнения задач через whitelist, а также сквозной аудит в формате CADF. Это снижает риски утечек данных, несанкционированных действий и ошибок эксплуатации без усложнения управления системой.

Новая функциональность ориентирована на крупные организации с распределенной инфраструктурой и повышенными требованиями к надежности и защите данныхбанки, государственные структуры, телеком-операторы, ритейл и промышленные предприятия. Для них обновление означает снижение совокупной стоимости владения за счет NFVi-подхода, сокращение операционных затрат и повышение устойчивости сервисов.

«Мы видим, что ключевой запрос рынка - это не просто облачная платформа, а управляемая и предсказуемая инфраструктура. В этом релизе мы сделали акцент на устранении эксплуатационных рисков: автоматизировали рутинные операции, обеспечили контроль целостности данных и повысили прозрачность всех действий в системе», – сказал Максим Куликов, владелец продукта KeyStack.

Среди практических эффектов внедрения KeyStack 2026.1 – возможность запуска ИИ-моделей на GPU в виртуальных машинах без выделения физической инфраструктуры, построение отказоустойчивых сетей между ЦОД без дополнительного оборудования, обновление платформы без простоев и гарантированное восстановление данных при авариях.

Релиз KeyStack 2026.1 уже доступен для российских компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

