Burger King Russia совместно с GlowByte перевел часть аналитического хранилища на сборку Greenplum от вендора Data Sapience

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King Russia совместно с интегратором GlowByte завершила перенос части аналитического хранилища с корпоративного (enterprise) дистрибутива Greenplum российского вендора на альтернативную сборку Greenplum от Data Sapience. Проект вписан в единую концепцию снижения стоимости владения корпоративной платформой данных, которая разработана в рамках перехода на современную облачно-ориентированную архитектуру. При этом функциональность кластера была не просто сохранена, но и расширена. Об этом CNews сообщили представители Data Sapience.

До старта проекта часть аналитического ландшафта Burger King Russia функционировала на базе корпоративного (enterprise) дистрибутива Greenplum российского вендора. Дата-офис Burger King Russia отмечал ряд проблем: инструменты графического представления запросов в Greenplum требовали доработки, задачи обслуживания кластера решались не в полном объеме, что периодически сказывалось на стабильности бизнес-процессов. Прозрачности состояния системы не хватало: дашборды, алертинг и операционные метрики либо отсутствовали, либо не покрывали реальные потребности команды. Из-за отсутствия рабочей реализации мониторингов команда Burger King Russia была вынуждена вложить ресурсы в их собственную разработку. Дополнительным ограничением оставался регламентный логический бэкап, сопровождавшийся вынужденной недоступностью системы, с ростом объемов данных это становилось все более чувствительным местом для операционной работы. Кроме того, обновлений (патчей) приходилось ждать по полгода.

Для решения существующих проблем Burger King Russia провел пилоты нескольких решений. Сложность проекта заключалась в сжатых сроках и требованиях к бесшовности миграции для пользоватей. По итогам тестирований была выбрана альтернативная сборка Greenplum от Data Sapience. В ходе проекта Burger King Russia совместно с командой GlowByte выполнил миграцию функционала, ранее существовавшего в контуре корпоративного (enterprise) дистрибутива Greenplum российского вендора, на альтернативную сборку Greenplum от Data Sapience, собрав полный набор корпоративных (enterprise) расширений и внедрив собственные решения для закрытия отсутствующей функциональности. Был развернут комплекс автоматизированных сервисных заданий: «умный» вакуум, ротация журналов, автоматический сбор статистики, менеджер сессий, менеджер секций и аудит состояния объектов — все то, что обеспечивает бесперебойное обслуживание кластера без постоянного ручного вмешательства. При этом лицензионная стоимость и стоимость конечного владения были снижены в разы.

Высокая доступность выстроена на основе HAProxy, Keepalived и PgBouncer: при переключении основного мастера на резервный узел пользователи не меняют параметры подключения. Мониторинг реализован на открытом стеке — Prometheus, Grafana, Alertmanager — и обеспечивает команде полную видимость состояния системы. Физическое резервное копирование теперь выполняется без недоступности: бэкап объемом более 30 ТБ занимает около 3 часов. В перспективе запланированы подготовка кластера к задачам ИИ, автоматизация оптимизации запросов и точечная доработка мониторинга под задачи команды Burger King Russia.

«Для нас это был проект не столько про технологии, сколько про уверенность в платформе. Старая система отличалась высокой стоимостью владения и низким уровнем гарантии доступности сопроводительных сервисов. Благодаря переходу на альтернативную сборку Greenplum от Data Sapience команда видит состояние системы и может сосредоточиться на задачах бизнеса, а не на устранении неполадок и имплементации собственных сопроводительных сервисов. Это качественно другой уровень работы с платформой данных», – сказал Алексей Белоус, руководитель платформы данных, Burger King Russia.

«Мы работаем с СУБД Greenplum с 2012 года, когда был реализован первый масштабный ХД проект в «Т-Банке». Тогда Greenplum был прекрасным решением для организаций, бережливо подходящих к расходам. После решения Broadcom о закрытии репозитория возник риск, что клиенты потеряют доступ к дешевой альтернативе. Совместно с нашим партнером Data Sapience мы выпустили сборку Greenplum, которая распространяется условно бесплатно, а клиенты оплачивают фактически только услуги по поддержке ПО. Проект в Burger King Russia — наглядный пример того, как грамотная стратегия оптимизации TCO позволяет получить больше за меньшие деньги. При этом мы не просто заменили дистрибутив, а выстроили производственную эксплуатацию кластера с нуля — с высокой доступностью, автоматизацией обслуживания и корпоративным мониторингом», – сказал Марк Лебедев, руководитель команды развития и сопровождения Greenplum, GlowByte.

«Мы видим устойчивый запрос рынка на решения, где за качеством стоит реальная глубина экспертизы и надежность сопровождения. Основной фокус нашей технологической стратегии – это Lakehouse-платформа, однако, понимая потребности рынка, мы выпустили экономически эффективное (cost effective) решение для клиентов СУБД Greenplum с относительно небольшим объемом данных и не готовых в моменте менять технологию», – сказал Дмитрий Инокентьев, владелец продуктов Data Ocean Platform UI и Data Ocean AWH, Data Sapience.