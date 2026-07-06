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Индексная книга (каталог) CNews*
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Склабовский Сергей

СОБЫТИЯ


06.07.2026 «Группа Астра» выпустила платформу Astra Cloud 2.1: расширенный контроль над облачной средой 1
06.10.2021 T1 Cloud запускает пилотный доступ к сервису для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу» 1
09.06.2021 Commvault запускает партнерские программы для сервис-провайдеров и агрегаторов 1
31.08.2020 Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов 1
19.11.2018 «Техносерв Cloud» сформировал новое подразделение, чтобы создать облачную платформу для разработчиков 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Склабовский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15583 2
Commvault 187 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1619 1
SAP SE 5579 1
Veeam Software 344 1
Acronis - Акронис 487 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 301 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 334 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 153 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17984 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17868 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24183 4
Repository - Репозиторий 1155 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1358 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6599 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12746 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7117 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 447 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 711 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1949 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1359 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1817 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2446 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4293 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13773 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 169 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1126 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12091 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 493 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 543 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1170 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3286 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9826 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10574 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2280 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12977 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4155 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34426 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1335 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15370 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28060 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2949 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35813 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10125 1
DevOps - Development и Operations 1209 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1080 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5145 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 433 2
Т1 Devops Cloud 1 1
Veeam Backup&Replication - Veeam Explorer for SAN Snapshots - Veeam Explorer for Storage Snapshots - Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots 17 1
Red Hat Ansible 142 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1778 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 504 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 218 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1657 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1836 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 92 1
Tavares John - Таварес Джон 5 1
Блинов Михаил 73 1
Соловьев Михаил 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19400 1
Россия - УФО - Свердловская область 1918 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15893 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3546 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57214 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 788 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33435 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11216 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3105 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2714 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5721 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1649 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27064 1
Allied Market Research 22 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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