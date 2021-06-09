Commvault запускает партнерские программы для сервис-провайдеров и агрегаторов

Commvault представила усовершенствованные партнерские программы Managed Service Provider (MSP) and Aggregator Partner Advantage Programs, которые упрощают сервис-провайдерам и агрегаторам предоставление интеллектуальных сервисов по управлению данными Commvault заказчикам по всему миру независимо от размера бизнеса.

В связи с фундаментальным изменением в ландшафте ИТ многие компании перешли на применение предлагаемых сервис-провайдерами решений с оплатой по фактическому использованию, которые охватывают весь стек ИТ и обеспечивают эффективность расходов, легкое масштабирование и простую модель потребления. С учетом этой явно выраженной тенденции развития рынка Commvault усовершенствовала свою партнерскую программу Partner Advantage Program в соответствиии с лидирующими в отрасли стандартами. Новая программа предлагает сервис-провайдерам и агрегаторам критические элементы для успешного развития их бизнеса, включая разные варианты партнерства и стимулирование прибыльности, глубокую интеграцию в экосистему, построенную вокруг совместных продаж, и такие инструменты, как локальная поддержка на уровне региона, расширенное обучение и маркетинговые ресурсы, помогающие партнерам добиться роста бизнеса.

«Одна из главных целей Commvault – это предоставление нашим партнерам сервисов Intelligent Data Services, которые помогают компаниям защитить свои данные и приложения и управлять ими по мере внедрения гибридных и многооблачных инфраструктур, - сказал Джон Таварес (John Tavares), вице-президент Commvault по глобальным каналам и альянсам. – Усовершенствования программ для сервис-провайдеров и агрегаторов помогут нашим партнерам достичь этих целей, эффективно решить стоящие перед ними проблемы и обеспечить развитие своего бизнеса в будущем. Мы предлагаем лучшие в индустрии решения вместе с инструментами, преимуществами, экспертизой и поддержкой, используя которые наши партнеры помогут своим заказчикам защищать данные и безопасно управлять ими в любой среде, в том числе внутри ИТ-инфраструктуры предприятия, в облаках и в SaaS».

Построенная на основе четырех столпов стратегии Commvault по успешной работе с партнерами программа MSP Partner Advantage Program предлагает ряд преимуществ, позволяющих партнерам легко развивать уже предлагаемые заказчикам сервисы и запустить новые. Эта простая современная программа предусматривает два уровня партнеров с четко обозначенными требованиями и соответствующими вознаграждениями за успешное продвижение сервисов. Участвующие в партнерской программе сервис-провайдеры получают гибкое лицензирование и опции потребления сервисов, включая использование как по подписке, так и по модели utility, позволяющие выбрать оптимальный для конкретного заказчика вариант. Commvault предлагает бесплатные ресурсы для обучения и учебные курсы для получения компетенции, помогающие сервис-провайдерам успешно вести бизнес и расширить свою практику Commvault.

Кроме того, Commvault в этом году еще добавит в программу сервис Metallic for MSP, что позволит сервис-провайдерам расширить портфолио предлагаемых сервисов и развивать свой бизнес за счет динамичности SaaS.

Сервис-провайдеры высоко оценивают преимущества партнерства с Commvault. Михаил Соловьев, директор по развитию продуктов DataLine, подчеркнул: «Commvault предоставляет проверенные, легко масштабируемые решения, которые обеспечивают бесперебойное резервное копирование и защиту данных. С помощью наших собственных технологий и широкого функционала решений Commvault наши клиенты получают наилучшую защиту данных, а также надежность и гибкость для своего бизнеса».

Сергей Склабовский, руководитель направления бэкап-сервисов облачного бизнеса МТС, сказал: «Нашим заказчикам важно обеспечить непрерывность и надежность работы, особенно в условиях растущей нагрузки на ИТ-инфраструктуру. Спрос на сервисы резервного копирования показывает стабильный рост. Решения Commvault позволяют делать резервные копии всех широко используемых операционных систем, платформ виртуализации, баз данных и ПО. Мы запустили бэкап-сервисы на основе Commvault более года назад, и ежемесячно получаем заявки на подключение сервиса от крупных компаний из сфер ритейла, финансов, производства. Клиенты #CloudMTS могут оптимизировать работу с большими массивами данных и консолидировать свои средства резервного копирования и восстановления данных».