T1 Cloud запускает пилотный доступ к сервису для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу»

Облачный провайдер Т1 Cloud предлагает новую услугу для разработчиков – «Кластеры K8S по запросу». Сервис предоставляет отказоустойчивые кластеры K8S под индивидуальные задачи разработчиков и реализован на базе виртуальной инфраструктуры IaaS T1 Cloud. Компании, желающие ознакомиться с возможностями сервиса, могут оформить пилотный доступ.

Сервис «Кластеры K8S по запросу» T1 Cloud включает в себя готовый к работе кластер K8S, выделенный под каждого клиента, выбор типа сетевого плагина и среды запуска контейнеров, а также аудит текущего процесса разработки и рекомендации по составу кластера для задач клиента. Преимущества сервиса – гарантированная доступность ресурсов с SLA 99,95%, индивидуальное решение под каждую задачу, надежная инфраструктура на базе дата-центров Tier III, сертифицированных Uptime Institute, и круглосуточная техническая поддержка.

K8S (полное название – Kubernetes, от др. греч. – «рулевой») – это портативная расширяемая платформа для организации работающих на серверах контейнеров в кластеры и управления ими. Технология позволяет разворачивать упакованные в отдельные контейнеры облачные приложения, которые работают одинаково на компьютере разработчика, тестировщика и пользователя. Она снимает потенциальные риски на этапе конечного релиза ПО, возникающие при традиционном подходе из-за существенных различий между средами разработки, тестирования и продуктовой.

Платформа K8S востребована среди разработчиков, поскольку дает возможность построить эффективный и гибкий процесс разработки и тестирования. Благодаря этому компании могут быстрее выводить продукт на рынок и увеличивать производительность за счет ускорения процессов разработки и тестирования. Поэтому сервис будет полезен, в частности, командам, которым нужно достичь высокий показатель time-to-market.

«Кластеры K8S – это универсальный инструмент для развертывания приложений на разных языках и под разные операционные системы. С его помощью можно не только ускорить вывод новых приложений и функций или выпускать их чаще, но и увеличить доступность веб-сервисов и обеспечить отказоустойчивость высоконагруженных платформ с неоднородным трафиком», – отмечает Сергей Склабовский, менеджер продуктового направления K&S T1 Cloud.