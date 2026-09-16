«Битрикс24» выпустил официальную библиотеку для интеграций на Go

«Битрикс24» выпустил b24gosdk, официальную библиотеку для работы с REST API портала на языке Go. Это четвертый язык в линейке официальных библиотек, после JavaScript, PHP и Python. Библиотеку выпустили после подготовки 17 сценариев из официальной документации и тестирования их на живом портале. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

b24gosdk нужна тем, кто разрабатывает или заказывает интеграции «Битрикс24» с другими системами компании. Она берет на себя авторизацию, соблюдение лимитов портала, выгрузку больших списков и разбор ответов.

Главное практическое отличие Go — интеграция собирается в один файл, который достаточно скопировать на сервер и запустить. Не нужно заранее ставить и поддерживать среду выполнения и набор компонентов нужных версий. Для компаний, которые размещают интеграции на своей инфраструктуре, это снимает предмет спора о версиях окружения, а один и тот же продукт собирается сразу под Linux, Windows и macOS.

Библиотека использует только стандартную библиотеку Go, без внешних зависимостей. При проверке службой безопасности это означает, что вместе с интеграцией в контур компании не попадает большой набор чужих компонентов, которые нужно проверять и обновлять.

У языка есть публичное обязательство обратной совместимости: интеграцию не придется переписывать из-за выхода новой версии Go, а это прямая экономия на сопровождении долгих проектов.

На Go работает инфраструктура, которую зачастую поддерживают компании: Docker, Kubernetes, Terraform, Prometheus, Grafana. Команды могут вести интеграцию с «Битрикс24» в своем привычном стеке, не нанимая разработчиков под отдельный язык.

Код открыт под лицензией MIT. Компания или подрядчик могут изучить исходники перед внедрением, доработать библиотеку под себя и предложить изменения в общий проект.

Библиотека доступна в репозитории «Битрикс24» на GitHub. Текущая версия — 0.2.0, функциональность может меняться между выпусками.