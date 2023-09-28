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НИПТБ «Онега» переходит к цифровой поддержке жизненного цикла изделий в PLM-комплексе «Аскон»

АО «НИПТБ «Онега» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), российское предприятие в области разработки технологии ремонта кораблей и судов, и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» расширяют сотрудничество в сфере цифровизации проектирования. На предприятии будет внедрена система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM». Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Соглашение о старте работ подписали генеральный директор НИПТБ «Онега» Константин Куликов и генеральный директор «Аскон» Максим Богданов в Красноярске.

Переход на сквозную PLM-систему призван объединить все инженерные службы предприятия в единой информационной среде с целью ускорения процессов проектирования и устранения рисков, связанных с использованием неактуальных инженерных данных.

Выбор в пользу PLM от «Аскон» основан на партнерских отношениях, сложившихся между предприятием и разработчиком на протяжении 24 лет. Более 200 инженеров НИПТБ «Онега» ежедневно работают с системой автоматизированного проектирования «Компас-3D» и ее специализированными приложениями. Ведущие сотрудники принимают участие в развитии системы, регулярно тестируя новые версии. Именно в российской САПР по заказу АО «ОСК» был спроектирован новый речной теплоход «Соталия».

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