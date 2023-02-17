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«Мегафон»: скорость мобильного интернета в Онежском районе Архангельской области выросла на 20%

«Мегафон» модернизировал сеть в Онежском районе Архангельской области. Теперь более 4 тыс. жителей в малых населенных пунктах района смогут пользоваться современными цифровыми сервисами наравне с городскими жителями даже при повышенной нагрузке на сеть на средней скорости 35 Мбит/с.

Инженеры компании обновили оборудование и запустили дополнительный слой LTE 1800, что позволило значительно увеличить площадь распространения сигнала 4G и на 20% повысить скорость передачи данных. Улучшения коснулись жителей 8 населенных пунктов, среди которых Тамица, Покровское, Верхнеозерский, Кодино, Пурнема, Шаста, Порог, Усачевская. После апгрейда сетевой инфраструктуры жители могут комфортно пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, а также учиться и работать удаленно при помощи мобильного интернета. Кроме того, LTE-модернизация расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса подтверждают данные «Мегафона» — уже порядка 44% разговоров в регионе совершаются на сетях четвёртого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Мы постоянно развиваем сеть и стараемся минимизировать количество «белых пятен» на мобильной карте региона, чтобы как горожане, так и жители отдаленных населенных пунктов могли оценить высокое качество наших услуг. В 2022 г. технические специалисты компании запустили и модернизировали более 50 объектов связи на территории Архангельской области. Проведенные работы помогли существенно расширить покрытие сети, увеличить ее емкость и значительно повысить скорости передачи данных. В 2023 г. мы также продолжаем активно работать над запуском новых объектов связи в регионе, чтобы клиенты компании могли оставаться на связи в любой точке области», — сказал Алексей Михайлов, директор «Мегафона» в Архангельске.

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