Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега»

Компания Sitronics KT провела оснащение нового пассажирского судна «Иния» разработки НИПТБ «Онега». Радионавигационное оборудование, а также система контроля и управления техническими средствами судна (СКУТС) поставлены и установлены на речном пассажирском судне проекта 04860.1 «Иния» для Псковской области.

«Иния» – речной автобус, предназначенный для проведения краткосрочных перевозок до 54 пассажиров. Класс судна –  Р1,2 А Российского Классификационного Общества. Имеет осадку 0,5 м и габаритную длину 24,8 м. Высота борта на миделе составляет 1,4 м, что позволяет использовать её не только в условиях рек и каналов, но и на озерах и водохранилищах. Проектная скорость судна при полной нагрузке составляет 30 км/ч. Экипаж состоит из двух человек. Судно построено в Калининградской области на ООО «Ушаковские верфи» по проекту, разработанному научно-исследовательским проектно-технологическим бюро «Онега» (входит в ОСК).

В рамках контракта с НИПТБ «Онега» разработчиком наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) на «Инию» была произведена поставка пультов управления судном, радионавигационного оборудования, внутрисудовой связи, системы видеонаблюдения и системы пожарной сигнализации, а также системы контроля и управления техническими средствами (СКУТС).

Разработка и тестирование алгоритмов работы СКУТС велась в тесном сотрудничестве с партнером Sitronics KT, компанией ООО «Валком».

«Для судна проекта «Иния» нашей компанией был поставлен целый комплекс навигационного оборудования. Одной из задач при проектировании судна было обеспечить высокий уровень российских комплектующих. Все поставленное оборудование было успешно установлено на судне, пусконаладочные работы выполнены качественно и в полном объеме», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Проект «Иния» реализуется по инициативе руководства Псковской области в рамках программы по организации речных пассажирских перевозок и экскурсионных маршрутов на реке Великая.