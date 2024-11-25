Разработанный Sitronics KT (входит в Sitronics Group) программный комплекс «Система управления техническими средствами» (СУТС) зарегистрирован в Едином реестре российских программ Минцифры. Решение может применяться также на речных электросудах в составе мостиковых систем. Программный комплекс СУТС используется в составе систем для обеспечения контроля за состоянием судна и управления такими техническими средствами как энергетическая установка, системы запуска двигателей и вентиляции.