На рынок вышел флагманский отечественный эхолот «Практик 8 Маяк» для летней рыбалки

Отечественный производитель оборудования для рыбалки ООО «Практик-НЦ» объявляет о выпуске своего флагманского беспроводного эхолота «Практик 8 Маяк». Разработчики сделали особый акцент на летнем функционале прибора. Он идеально подходит для рыбалки в теплое время года как с берега, так и с лодки. Эхолот «Практик 8 Маяк» является развитием новой экосистемы приборов и ПО компании. Работа с ним осуществляется через единую платформу мобильного приложения «Мой Практик». Об этом CNews сообщили представители «Практик-НЦ».

«Любители рыбалки на открытом водоеме непременно оценят компактность, надежный герметичный корпус, умную систему световой индикации и мощное приложение «Мой Практик». Прибор стал еще удобнее в использовании, система профилей упрощает работу с эхолотом до нажатия одной кнопки, а запись карт водоемов и эхолотных данных с возможностью обмениваться ими стали ценным инструментом, ускоряющим поиск собственных успешных мест рыбалки», — сказал Исполнительный директор ООО «Практик-НЦ» Мельник Василий.

Среди главных характеристик прибора: расширенная картография, которая позволяет работать с картами больших размеров, отмечать интересные объекты прямо на эхолотной картинке, добавлять описание и фотографии, отправлять эти данные друзьям; сохранение истории данных: просматривать эхолотные данные теперь можно не только в режиме реального времени, новое приложение «Мой практик» позволяет в любой момент посмотреть историю эхолотных данных и сохранить ее для последующей работы; одновременный вывод информации с эхолота на экраны двух мобильных устройств. Это дает возможность пользоваться эхолотом сразу двум пользователям, каждый из которых может устанавливать индивидуальные настройки визуализации; глубокая кастомизация интерфейса: у пользователей появилась возможность создавать в Приложении рабочее пространство под собственный вкус – выбирать виджеты рабочих окон и палитры; возможность быстрого старта: для быстрого начала работы с прибором добавлены профили (наборы готовых настроек), сенсорный ZOOM – ручное масштабирование на экране эхолотных данных; трансляция данных на экран любой диагонали; подключение и трансляция данных на блок «Практик 8Про» WiFi.

Устройство имеет стабильную связь в любую погоду. Дальность соединения достигает ста метров.

У эхолота «Практик 8 Маяк» два луча для получения детальной информации в любых условиях. Он обладает повышенной чувствительностью и имеет встроенные механизмы идентификации рыбы и определения глубины. Благодаря умным алгоритмам прибор автоматически включается при соприкосновении с водой и отключается на суше, распознает и отображает рыбу в виде значков.

«Практик-НЦ» в 2024 г. сделал очередной технологический шаг вперед, взяв курс на создание единой экосистемы – ряда продуктов, связанных между собой. Выпуск сразу нескольких новинок, объединенных общей концепцией, демонстрирует принципы семейственности и совокупности связей между приборами и датчиками.