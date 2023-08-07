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Sitronics KT поставит 8 комплексов для русловых изысканий в бассейновые администрации Росморречфлота

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выиграла конкурс на поставку автоматизированных промерно-изыскательских комплексов (АПИК), предназначенных для проведения русловых изысканий на реках и водохранилищах. Комплексы будут поставлены в бассейновые администрации, подведомственные Росморречфлоту: пять комплектов оборудования направят в ФБУ «Администрация Амурводпуть» в Хабаровске, два – в ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» в Иркутске и один – в адрес Администрации «Обь-Иртышводпуть» в Омске.

АПИК предназначен для определения рельефа русла судоходных рек. Актуальные данные будут регулярно вноситься в электронные навигационные карты, что повысит безопасность речной навигации. В состав программно-аппаратного комплекса входят комплект оборудования СНС ГЛОНАСС для определения местоположения судна, однолучевой гидрографический эхолот, программный комплекс сбора и обработки навигационно-гидрографической информации, коммуникационный сервер и защищенный ноутбук.

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Оборудование обеспечит отображение данных гидрографических работ на отчетных планшетах русловых съемок на бумажной основе и в виде цифровых данных для изготовления электронных навигационных карт, а также отображение результатов создания геодезической сети и топографической съемки заданных береговых объектов.

«Данный комплекс – наша собственная разработка. Речь идет не только об аппаратном обеспечении, но и о программном. Промеры с помощью многолучевого эхолота позволят повысить точность измерений, что поспособствует прокладке новых, более оптимальных и безопасных маршрутов для судоходства», - сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.

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