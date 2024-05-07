Sitronics KT разработала VR-тренажер бульдозера для Чебоксарского тракторного завода

Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала учебный тренажер-симулятор на основе технологии виртуальной реальности для подготовки машинистов бульдозера и сервисных специалистов.

Тренажер бульдозера «ЧЕТРА Т-20.02К» выполняется на основе реальной кабины и предназначен для обучения основам управления техникой, получения начальных тактильных и визуальных навыков управления. Помимо этого, он поможет отрабатывать навыки выявления и устранения неисправностей. В процессе обучения будут автоматически фиксироваться ошибки и формироваться статистические результаты.

Так, тренажер позволяет изучать основные методы и правила управления гусеничным бульдозером, обучаться управлению техникой и навесным оборудованием (отвалом, рыхлителем и тяговой лебедкой), отрабатывать навыки поиска и устранения неисправностей посредством имитации инструктором аварийных режимов работы бульдозера и отказов техники, сопряженных с риском для здоровья оператора или повреждения техники. Виртуальное управление машиной предусматривает множество вариантов площадок: равнина, подъемы и склоны, болота, пески, грязи, а также рабочих условий, в числе которых разные периоды года, суток с различным уровнем освещения и погодных условий.

VR-тренажёр разрабатывался специалистами Sitronics KT в рамках контракта на поставку для учебного центра, в котором проводится подготовка специалистов эксплуатирующих и обслуживающих организаций особенностям конструкции, управления и ремонта техники ЧЕТРА. По результатам выполнения упражнений для экзаменуемых предусмотрено формирование оценки за выполнение, базы данных о результатах выполнения упражнений, просмотр результатов на экране инструктора, разбор с перечнем ошибок.

Для максимального соответствия условиям реальной работы тренажер оснащен VR-шлемом и контроллерами захвата движений рук с тактильной отдачей. Кабина при этом укомплектована всеми рычагами, педалями и приборами, которые установлены в кабине бульдозера «ЧЕТРА Т-20.02К». В кабине воспроизводятся звуки работающего бульдозера. Управление обучением осуществляется со специализированного места инструктора.

«Разработка тренажеров – одна из наших компетенций. Наш тренажер для обучения судоводителей дистанционному управлению автономным судном уже установлен в Российском университет транспорта, наше оборудование активно используется в специализированных учебных центрах и колледжах. Уверен, что технологии, которые мы использовали в тренажере ЧЕТРА, позволят повысить не только вовлеченность в процесс обучения, но и уровень подготовки специалистов», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.