Sitronics KT внедрила автоматизированную систему создания и доведения электронных навигационных карт для речных судов

Sitronics KT, входит в Sitronics Group, успешно завершила выполнение трехлетнего контракта с Федеральным агентством морского и речного транспорта на развитие комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт (ССП ЭНК) на суда подведомственных Росморречфлоту организаций.

В рамках проекта созданы картографические центры двух уровней: один — региональный центр и 11 бассейновых центров (для Администраций бассейнов внутренних водных путей). В рамках каждого из бассейновых центров развёрнута инфраструктура удаленной передачи электронных навигационных карт (ЭНК). Отраслевой центр ССП ЭНК был развернут ранее на базе ФГБУ «Канал имени Москвы».

Региональный центр предназначен для учета и накопления цифровой картографической информации, проведения камеральных проверок ЭНК, предоставления актуализированных ЭНК в отраслевой центр.

Бассейновый центр предназначен для планирования, контроля, выполнения сбора, учета и накопления исходной навигационно-гидрографической и топогеодезической цифровой информации бассейна, создания ЭНК и корректурных наборов в бассейне. Полученные данные передаются в Региональный центр для проверки и корректировки ЭНК.

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Инфраструктура удаленной передачи ЭНК обеспечивает функционал «последней мили» по доведению актуализированных ЭНК до судов. Она реализована на базе мощного берегового Wi-Fi-роутера, скомплексированного с собственным сервером, обновляемым с сервера Бассейнового центра через интернет (по кабельному, спутниковому и другим каналам). Она предназначена также для предоставления судам доступа к информационным ресурсам бассейна, обеспечения канала связи судно-берег, а также предоставления доступа данных с судна береговым цифровым сервисам и оперативного обмена информацией.

«Масштабное внедрение ССП ЭНК позволило совершить качественный скачок в скорости обновления и доведения картографической информации Администрациями бассейнов внутренних водных путей. Судоводители смогут более оперативно получать актуальные электронные навигационные карты и корректуры к ним. В этом году планируется поставка оставшихся четырёх бассейновых центров, что несомненно позитивно скажется на безопасности судоходства», — сказал директор департамента картографии и гидрографии Sitronics KT Марат Исмагилов.