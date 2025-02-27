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Цифровая платформа управления здравоохранением Sitronics KT внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ

Цифровая платформа управления здравоохранением Sitronics KT внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

Платформа может быть развернута в медицинских организациях различного масштаба. Разработчики наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) предоставили инструменты как для амбулаторно-поликлинического учреждения, так и для медицинских стационаров. В зависимости от формата развертывания, система может решать широкий пул задач – от оценки показателя результативности медучреждения, анализа и прогнозирования занятость специалистов, мониторинга постановок на диспансерное наблюдение до мониторинга электронной очереди и оценки нагрузки на организацию, койкофонда, анализа финансовой деятельности.

Кроме того, система может выполнять функции ситуационного центра при покрытии большого количества учреждений и профильных ведомств. Таким образом, платформа формирует единое информационное пространство, что делает возможным предотвращение и оперативное устранение возникших кризисных ситуаций в масштабах системы здравоохранения целого региона.

Аналитическая система собирает, хранит, отображает и мониторит аналитику данных и процессов по ключевым направлениям деятельности медицинской организации, автоматизирует и предоставляет в удобной для руководителя форме благодаря собственной аналитической платформе «Советник BI».

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Цифровизация

«Цифровая платформа управления здравоохранением – комплексное решение, разработанное для оптимизации и повышения эффективности работы медицинских учреждений различного масштаба. Включение в реестр отечественного ПО Минцифры РФ является знаком качества и гарантией соответствия платформы всем необходимым требованиям безопасности. Три главных составляющих системы – сбор информации из разрозненных данных, автоматизированный анализ и понятная визуализация», – сказал директор по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов.

Ранее цифровая платформа управления здравоохранением была внедрена в сети учреждений государственной медицинской организации в Санкт-Петербурге с целью разгрузки очереди пациентов на госпитализацию и эксплуатируется больницей по сей день.

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