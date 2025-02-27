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Ситроникс КТ Советник BI


Система была разработана в качестве цифрового инструмента для руководителей различных организаций, менеджеров, владельцев собственного бизнеса. Три главных составляющих системы – сбор информации из разрозненных данных, их автоматизированный анализ и понятная визуализация.


27.02.2025 Цифровая платформа управления здравоохранением Sitronics KT внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ 1
10.04.2024 Разработанная Sitronics KT программа для автоматизации анализа данных внесена в реестр российского ПО 1
06.02.2024 «Ситроникс» запатентовал систему офисного контроля 1
26.01.2024 Разработанный Sitronics KT модуль «Советник BI» внесен в реестр ПО Роспатента 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ситроникс КТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1312 3
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 95 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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