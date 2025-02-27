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Ситроникс КТ Советник BI
Система была разработана в качестве цифрового инструмента для руководителей различных организаций, менеджеров, владельцев собственного бизнеса. Три главных составляющих системы – сбор информации из разрозненных данных, их автоматизированный анализ и понятная визуализация.
Ситроникс КТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1312 3
|Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 95 3
|Шишенин Евгений 12 1
|Рябов Алексей 11 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 3
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 2
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
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