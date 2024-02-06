«Ситроникс» запатентовал систему офисного контроля

Питерская компания Sitronics KT, «дочка» российской ИТ-компании «Ситроникс» готовится выйти на рынок BI-софта с системой «Советник BI». Компания получила свидетельство Роспатента на программный код и до конца февраля 2024 г. собирается попасть в реестр российского ПО.

«Ситроникс» выходит на рынок BI-софта с системой «Советник BI»

Питерская «дочка» российской ИТ-компании Sitronics KT, которая занимается разработкой системы управления персоналом и бизнес-аналитики «Советник BI», получила свидетельство о регистрации в Роспатенте. Как рассказали CNews в «Ситрониксе», первоначально это был модуль продукта «Цифровая платформа управления территорией», который затем перерос в самостоятельное ПО.

До конца февраля 2024 г. «Ситроникс» со своей BI-системой «Советник BI» рассчитывает попасть в реестр российского ПО Минцифры, чтобы у госзаказчиков, которым запрещено покупать софт иностранного производства, появилась возможность включать решение от Sitronics в бюджетные закупки.

Свидетельство о регистрации системы управления персоналом и бизнес-аналитики «Советник BI» выписано на питерскую «дочку» «Ситроникса» Sitronics KT, которая и занимается разработкой проекта.

Как рассказали CNews в «Ситрониксе», первоначально это был модуль продукта «Цифровая платформа управления территорией», который затем перерос в самостоятельное ПО.

Разработка отдельный версии «Советника» ведется с 2022 г., его главная особенность – собственный ETL-модуль для загрузки данных (ETL – Extract, Transform, Load), который забирает их из различных внешних источников, очищает и трансформирует в нужный формат для соответствия бизнес-модели.

Что он умеет

На первоначальном этапе программа собирает данные из информационных систем и визуализирует их через дашборды, мониторит и контролирует значение показателей эффективности и формирует отчеты. Она позволяет не только избавиться от ручного переноса данных в презентацию из различных источников, но синхронизирует между собой сами базы данных.

Кроме того, дальнейшее развитие программы предполагает, что «Советник» сможет вырабатывать рекомендации для принятия решений и моделировать развитие ситуации в зависимости от тех или иных действий сотрудников. В первую очередь такой функционал может быть полезен менеджерскому звену.

Все показатели можно в реальном времени экспортировать в другие программы через API – например, если нужно отправить их в головную компанию группы или, наоборот, в таск-менеджеры для персонала.

«Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков CNews Analytics

В пилотном режиме система была развернута в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства. Она включает в себя мониторинг электронной очереди пациентов, поступающих на плановую госпитализацию, занятости кабинетов и врачей, позволяет оценить нагрузку на приемное отделение и показатели результативности, - сообщили CNews представители «Ситроникса».

По их данным, за полгода пилотирования системы руководству СЗОНКЦ удалось «повысить уровень удовлетворенности пациентов услугами на 10%, скорость принятия управленческих решений на 20% и оптимизировать траты на 8%».

Для кого он создается

Директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин рассказал CNews, что «Советник BI» после регистрации в реестре российского ПО планируется предлагать управленцам как в госсекторе, так и в бизнесе.

«Руководители в госсекторе и бизнесе сталкиваются с быстрым ростом количества источников и объемов информации для управленческого анализа. BI-инструменты помогают компаниям превратить данные в информацию, которую можно использовать для принятия обоснованных решений. Такие решения как «Советник BI» представляют собой основу системы управления данными и аналитики и помогают компаниям принимать более точные решения, оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность и конкурентоспособность. Поэтому рынок систем по работе с данными достаточно быстро растет, и пока большую его часть занимают иностранные решения. Поэтому мы видим хороший потенциал для развития в этом сегменте», – рассказал Шишенин.

Он добавил, что продажа «Советника» на открытом рынке планируется в 2024 году, сейчас решение внедрено в режиме пилотного проекта. Ожидается, что компания подаст заявку на включение программы в российский реестр ПО в течение февраля.

Зачем нужен реестр

Основатель и продюсер компании по созданию образовательной робототехники «РОББО» Павел Фролов рассказал CNews, что включение в реестр российского ПО позволит Sitronics KT продавать «Советника BI» бюджетным учреждениям и участвовать в госзакупках, а также экономить на НДС.

«Включение продукции в реестр отечественного ПО позволяет российским разработчикам получать преимущество перед западными вендорами при участии в госзакупках или поставке решений компаниям с госучастием. Кроме того, при продаже ПО из реестра у них нет необходимости платить НДС в размере 20%», – отметил Фролов.

Кроме того, Минцифры регулярно проводит конкурсы и выделяет гранты в большом размере для российских разработчиков, стартапов и прочих ИТ-компаний, одним из условий получения которых является наличие продуктов в реестре отечественного ПО, добавил руководитель компании.