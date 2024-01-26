Разработанный Sitronics KT модуль «Советник BI» внесен в реестр российского ПО

Sitronics KT получила свидетельство о государственной регистрации цифрового модуля «Советник BI» в реестре российского программного обеспечения Минцифры РФ. Система была разработана в качестве цифрового инструмента для руководителей различных организаций, менеджеров, владельцев собственного бизнеса. Три главных составляющих системы – сбор информации из разрозненных данных, их автоматизированный анализ и понятная визуализация.

«Цифровая платформа нивелирует человеческий фактор при формировании отчетов и аналитики, предоставляя возможность увидеть объективные данные по различным процессам без вмешательства исполнителя. Это помогает руководителю принимать актуальные решения в сжатые сроки», - отметил глава дирекции по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов.

От монолитов к микросервисам: как эволюционировали e-commerce решения Импортонезависимость

Он подчеркнул, что «Советник BI» может быть интегрирован в корпоративную ИТ-систему любого бизнеса и организации, где приходится работать с большими объемами данных и аналитикой.

В 2023 г. «Советник BI» в пилотном режиме был внедрен в государственном медицинском учреждении - в Северо-Западном окружном научном клиническом центре имени Л.Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Система должна была решить одну из главных задач – разгрузить очереди пациентов на госпитализацию. Так, с ее помощью были выявлены пиковые часы, что позволило ответственным лицам оперативно корректировать штатное расписание больницы и сократить время ожидания помощи для пациентов. Итогом пилотного проекта стало повышение уровня удовлетворенности пациентов оказанными услугами на 10% и оптимизация расходов на 8%.