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Sitronics KT оснастила учебные кабинеты департамента техносферной безопасности РУДН

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT в рамках госконтракта выполнил поставку собственных решений и комплексное оснащение центра под ключ. Для обучения и повышения квалификации стали доступны кабинеты для подготовки операторов беспилотных воздушных судов, для обучения топографии, основам медицинской помощи и другие.

Учебные помещения оборудованы уникальными тренажерными программно-аппаратными комплексами, мультимедийным оборудованием, персональными компьютерами, комплектами учебных материалов и базовым учебным оборудованием.

Так, например, в кабинете подготовки операторов БПЛА будут готовить операторов воздушных дронов. Программно-аппаратный комплекс позволяет изучить основные этапы, методы планирования, подготовки и выполнения полетов, отработки полетных заданий и маневров, в том числе противоаварийных. Комплекс позволяет наблюдать весь процесс полета с различных ракурсов, программное обеспечение тренажера реалистично моделирует динамику полета беспилотника в режиме прямого радиоуправления и учитывает настройки стабилизации, центр масс аппарата, и параметры среды.

Кабинет для изучения основ топографии позволит минимизировать количество занятий на реальной местности без потери качества полученных знаний. В комплексе применена технология компьютерного 3d-моделирования, которая обеспечивает наглядное реалистичное отображение различных объектов и формирует сценарии поведения виртуальных объектов. Кроме того, система ведет контроль действий обучаемого и позволяет проводить тестирование для оценки знаний.

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Цифровизация

«Мы создаем собственные решения для учебных заведений, поставляем специализированные тренажеры и программное обеспечение. При этом компания осуществляет комплексную реализацию проектов и оснащение под ключ. У компании накоплен большой опыт в этом направлении», – сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.

Sitronics KT специализируется на технологических решениях для оснащения средних, средне специальных и высших учебных заведений. За последние три года компания оснастила более 20 высших учебных заведений в разных регионах учебным оборудованием и мультимедиа системами, а также VR-тренажерами.

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