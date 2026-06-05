Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195648
ИКТ 15064
Организации 11609
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3569
Системы 26915
Персоны 85351
География 3081
Статьи 1577
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2799
Мероприятия 895

Павлов Ростислав

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Искусственный интеллект на службе здоровья: технологии Сбербанка помогают врачам и пациентам Подмосковья 1
27.12.2023 Sitronics KT внедрит платформу управления здравоохранением в Гатчинской межрайонной больнице 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Павлов Ростислав и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 84 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 125 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1440 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8664 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 253 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60462 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 364 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13625 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 472 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 639 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12725 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 319 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6556 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21185 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 537 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1575 1
Нещадим Людмила 2 1
Рябов Алексей 15 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 140 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3316 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8440 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11114 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10100 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33135 1
ФМБА России - СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФГБУ - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447502, в очереди разбора - 728537.
Создано именных указателей - 195648.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290