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Павлов Ростислав
СОБЫТИЯ
|05.06.2026
|Искусственный интеллект на службе здоровья: технологии Сбербанка помогают врачам и пациентам Подмосковья 1
|27.12.2023
|Sitronics KT внедрит платформу управления здравоохранением в Гатчинской межрайонной больнице 1
Павлов Ростислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 84 1
|Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 125 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1440 1
|Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 253 1
|СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 537 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1575 1
|Нещадим Людмила 2 1
|Рябов Алексей 15 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 140 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3316 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8440 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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