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Sitronics KT заключила соглашение о партнерском сотрудничестве с Фондом развития территорий муниципальных образований

Разработчик наукоемких решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Фонд развития территорий муниципальных образований намерены тиражировать опыт внедрения платформы управления территорией в Сосновском поселении Ленинградской области на другие муниципалитеты.

Цифровая платформа управления территорией – это ситуационный центр для управления поселением, городом или целым регионом. Сервисы информационно-аналитической системы предоставляют объективную информацию по ключевым направлениям: освоение бюджета, анализ реализации региональных и госпрограмм, ситуации в сферах экономики, строительства, ТЭК и ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты населения. Также система создает модель для прогнозирования событий, которая позволяет специалистам администрации принимать эффективные решения.

«Опыт реализации проекта в Сосновском поселении показал, что цифровые решения сегодня являются эффективными инструментом для развития территорий. Мы считаем, что создаем социально-значимый продукт, который действительно может стать связующим звеном между органами исполнительной власти и жителями территории. Уверен, что сотрудничество с Фондом развития территорий муниципальных образований будет плодотворным», – сказал директор по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов.

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В фонде отмечают, что главная цель сотрудничества заключается в улучшении жизни граждан, проживающих в муниципальных образованиях, с помощью цифровизации процессов управления. Сам фонд был создан для содействия и оказания материальной, технической, организационной и финансовой поддержки муниципальных образований.

«Это цифровое решение для управления муниципальной территорией войдёт в кейсы лучших муниципальных практик Фонда, и, безусловно, поможет нам исполнять основную задачу по обмену такими практиками между муниципалитетами Российской Федерации», – сказал председатель совета фонда Александр Патрушев.

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