Программное обеспечение Sitronics KT для контрольно-корректирующих станций включено в реестр Минцифры России

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) является разработчиком и поставщиком контрольно-корректирующих станций (ККС) «АКВА-Станция-М», предназначенных для контроля целостности навигационного поля глобальных спутниковых систем, формирования корректирующей информации к сигналам спутников ГЛОНАСС и GPS и контроля её качества. Встроенное программное обеспечение, входящее в состав ККС «АКВА-Станция-М», включено в реестр российского ПО Минцифры РФ.

Более 80 контрольно-корректирующий станций от Sitronics KT уже функционируют на морском побережье и внутренних водных путях России в целях обеспечения безопасности судоходства. При этом 8 ККС обеспечивают безопасность мореплавания на трассах Северного морского пути.

Контрольно-корректирующие станции (ККС) входят в состав морской дифференциальной подсистемы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) и создают зону высокоточной навигации, что позволяет капитану судна определять его местоположение с точностью до одного метра.

ПО разработки Sitronics KT обеспечивает приём и обработку сигналов ГЛОНАСС/GPS, измерение псевдодальности и временную привязку измерений к системной шкале ГЛОНАСС (GPS), расчет дифференциальных поправок, формирование и выдачу корректирующей информации для навигационных сигналов спутников в реальном масштабе времени в диапазоне частот 283,5-325,0 кГц с использованием MSK модуляции, регистрацию корректирующей информации. Также ПО позволяет осуществлять непрерывный анализ качества навигационных полей ГЛОНАСС/GPS, формирование и выдачу информации о качестве навигационных полей и корректирующей информации, непрерывный контроль качества функционирования элементов ККС, автоматическое переключение отказавшего элемента ККС на резервный комплект.

«Встроенное программное обеспечение из реестра Минцифры РФ является неотъемлемой частью программно-аппаратного комплекса контрольно-корректирующей станции нашей разработки «АКВА-Станция-М». ПО обеспечивает её функционирование в соответствии как с российскими регуляторными требованиями, так и с международными стандартами. Применение современных ККС с отечественным ПО необходимо для безопасности судоходства и мореплавания», — сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.