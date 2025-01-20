Ситроникс КТ АКВА-Станция-М ККС
Оборудование контрольно-корректирующей станции собственной разработки «АКВА-Станция-М» предназначено для обеспечения режима высокоточной навигации путем передачи на суда дифференциальных поправок ГНСС ГЛОНАСС/GPS посредством средневолновых радиомаяков, работающих в диапазоне частот 283,5-325,0 кГц в формате, определенном международным стандартом RТСМ SС-104. Дальность действия обеспечения дифференциальными поправками находящихся в зоне действия ККС составляет от 250 до 300 километров.
|20.01.2025
|Программное обеспечение Sitronics KT для контрольно-корректирующих станций включено в реестр Минцифры России 1
|09.01.2023
|Sitronics KT завершила поставку оборудования контрольно-корректирующих и базовых станций АИС для Росморречфлота 1
Ситроникс КТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
|Шишенин Евгений 9 1
|Родионов Андрей 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.