Оборудование контрольно-корректирующей станции собственной разработки «АКВА-Станция-М» предназначено для обеспечения режима высокоточной навигации путем передачи на суда дифференциальных поправок ГНСС ГЛОНАСС/GPS посредством средневолновых радиомаяков, работающих в диапазоне частот 283,5-325,0 кГц в формате, определенном международным стандартом RТСМ SС-104. Дальность действия обеспечения дифференциальными поправками находящихся в зоне действия ККС составляет от 250 до 300 километров.