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Ситроникс КТ АКВА-Станция-М ККС


Оборудование контрольно-корректирующей станции собственной разработки «АКВА-Станция-М» предназначено для обеспечения режима высокоточной навигации путем передачи на суда дифференциальных поправок ГНСС ГЛОНАСС/GPS посредством средневолновых радиомаяков, работающих в диапазоне частот 283,5-325,0 кГц в формате, определенном международным стандартом RТСМ SС-104. Дальность действия обеспечения дифференциальными поправками находящихся в зоне действия ККС составляет от 250 до 300 километров.


20.01.2025 Программное обеспечение Sitronics KT для контрольно-корректирующих станций включено в реестр Минцифры России 1
09.01.2023 Sitronics KT завершила поставку оборудования контрольно-корректирующих и базовых станций АИС для Росморречфлота 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ситроникс КТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 90 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
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