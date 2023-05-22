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Emperium разрабатывает новые модели пассажирских электросудов

Конструкторское бюро судостроительного предприятия Emperium, входящего в Sitronics Group, ведет разработку новых моделей электрических судов для пассажирского флота. Среди новых проектов прогулочное двухпалубное судно высокой вместимостью до 200 пассажиров и круизное судно с комфортабельными каютами.

Верфь Emperium запустила серийное производство судов на электротяге для пассажирского судоходства. Предприятие уже строит и поставляет заказчикам несколько вариантов судов речного и озерного типов вместимостью от 50 до 130 пассажиров на борту: водный автобус-электроход для городских пассажирских перевозок Ecobus, а также электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов Ecocruiser. Уже в этом году электросуда производства Emperium выйдут в навигацию в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде и Перми.

Конструкторское бюро Emperium ведет разработку еще двух новых моделей электросудов. Так, планируется воссоздать в новом образе с электрической пропульсией широко известный теплоход «Москва». Это будет двухпалубное судно длиной более 30 м и шириной 8 м, оно предназначается для речных прогулок и экскурсионных маршрутов.

Также в разработке находится проект круизного лайнера на гибридной пропульсии. Предполагается, что вместимость пассажиров составит до 60 человек, а также предусмотрено нахождение на борту до 35 членов экипажа. Данное судно предназначено для круизных маршрутов длительностью до 7 дней, поэтому оно будет оборудовано комфортабельными каютами, ресторанами и местами отдыха для пассажиров. Предварительные габариты судна - длина более 60 м и ширина более 15 метров. Оно может использоваться и в условиях повышенных ветровых нагрузок, к примеру, на самых крупных озерах.

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«Мы расширяем линейку разработок экологичных электросудов. Это совершенно новый подход к пассажирскому водному транспорту – современный дизайн, электроника и радионавигационные системы. Они комфортабельны, работают без шума, вибраций и выхлопов, а также более экономичны в обслуживании. С новыми разработками наш модельный ряд электросудов позволит удовлетворить потребности заказчиков – перевозчиков и со временем заменить устаревший дизельный флот на реках и озерах», — сказал генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

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