Sitronics Group приобрела контрольную долю в капитале производителя электросудов Emperium

Sitronics Group (входит в АФК «Система») приобрела более 50% российской компании Emperium, производящей суда на электрической тяге.

Emperium — российская компания, организовавшая серийное производство электросудов. Среди ее разработок электросуда речного и озерного классов: скоростные катамараны Ecocruiser, судна Ecovolt для водных прогулок, экскурсий и пассажирских перевозок, а также судов Ecobus и Cityvolt для использования в качестве водных автобусов-электроходов. Верфь компании расположена на территории производственного комплекса в Отрадном Ленинградской области.

Компания участвует в проекте запуска речных электрических судов по Москве-реке. Для двух запускаемых в городе маршрутов в рамках контракта правительства Москвы с компанией «Водоходъ. Пассажирский порт» субподрядная компания Emperium отвечает за производство электросудов, которые могут перевозить до 50 пассажиров. Всего на столичных маршрутах планируется 21 электросудно. Кроме того, Emperium имеет контракты на поставку прогулочных электроходов Ecocruiser пассажировместимостью до 130 пассажиров для Санкт-Петербурга, Красноярска и Нижнего Новгорода.

«Мы давно изучаем трендовые технологии и уверены в перспективности этого бизнеса. Главное, что суда Emperium — это российские разработки. Аналогов серийного производства электросудов с такой же вместимостью сегодня нет даже за рубежом. Москва станет первым городом в мире, в котором появится регулярный электрический водный транспорт такого уровня. Поэтому для нас это не только внутренний, но в перспективе и международный рынок», — сказал председатель совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.

Sitronics Group разрабатывает интеллектуальные решения для цифровизации судоходства, а также занимается развитием электрозарядной инфраструктуры для наземного личного и общественного транспорта. Сфера строительства электросудов комплементарна существующим направлениям деятельности компании. Sitronics Group будет развивать новое бизнес-направление, и в перспективе электросуда могут быть оснащены технологией автономного беспилотного судовождения, которую разрабатывает одна из компаний группы.

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«Электротранспорт как водный, так и наземный, — это будущее транспортной отрасли, это экология городов, отсутствие загрязнения воды, комфорт пассажиров за счет снижения шума и отсутствия выхлопных газов. Теперь мы будем развивать это важное направление еще более комплексно. Наши компетенции оператора зарядной инфраструктуры и разработчика интеллектуальных DeepTech-решений усилят преимущества компании для дальнейшего развития и выхода на международный рынок», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Для компании Emperium это новый и важный этап в развитии, сделка позволит нам совместно реализовать инновационные транспортные проекты в нашей стране, а, самое главное, увеличить масштабы бизнеса», — сказал Андриан Правдин, совладелец Emperium.