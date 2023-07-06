Sitronics Group укрепила позиции в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Sitronics Group по итогам 2022 г. поднялась с 14 на 11 позицию в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», опубликованном исследовательским агентством CNews Analytics.

Аналитики CNews оценили финансовые показатели более двух сотен российских ИТ-компаний, на основании чего отметили усиление конкуренции на отечественном рынке разработчиков программного обеспечения и производителей аппаратных решений. Так был составлен рейтинг из 100 компаний, претендующих уже в 2023 г. войти в рейтинг крупнейших ИТ-разработчиков.

Sitronics Group по итогам 2022 г. увеличила суммарную выручку на 9,5% по сравнению с предыдущим отчетным годом. Совокупная выручка компании составила 37,5 млрд руб. В Sitronics Group отмечают, что результат связан с фокусом компании на разработку собственных продуктов и решений согласно стратегии, принятой еще несколько лет назад.

«Многие наши проекты по импортозамещению, которыми мы начали заниматься в рамках новой стратегии еще несколько лет назад, именно сейчас оказались крайне нужными. Речь идет как о разработке комплексных программных решений, так аппаратных продуктов. Заказчики осознали необходимость выстраивания защищенной независимой ИТ-инфраструктуры и обратили внимание на российских вендоров, которые сегодня готовы решать амбициозные задачи в довольно сжатые сроки», — отметил вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Он также прогнозирует, что в 2023 г. российский рынок ИТ может и дальше идти в рост. Этому поспособствует поддержка со стороны государства.

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«Выделяются реальные средства и субсидии, появились эффективно работающие институты поддержки и развития», — сказал вице-президент Sitronics Group.

Sitronics Group предоставляет решения для различных сфер экономики и бизнеса, государственных учреждений и крупных предприятий. Компания разрабатывает программное обеспечение, создает цифровые платформы и системы управления данными, специализируется на наукоемкой разработке, работает в направлении DeepTech-технологий. В частности, компания развивает такое направление как городской водный электротранспорт и строит электросуда на собственной верфи Emperium в Ленобласти. Это первое в России судостроительное предприятие с серийным производством электросудов класса река — море для пассажирских перевозок вместимостью от 50 до 200 пассажиров.