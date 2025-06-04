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Правдин Андриан


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE представил новые разработки 1
29.08.2022 Sitronics Group приобрела контрольную долю в капитале производителя электросудов Emperium 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Правдин Андриан и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1808 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 16 1
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 8 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4895 1
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 28 1
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Ситроникс - Emperium - Ecocruiser - Экокрузер - двухпалубные прогулочные электрокатамараны 5 1
Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 1
Пожидаев Николай 85 1
Катков Алексей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3219 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1730 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4140 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 871 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4139 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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