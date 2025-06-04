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Правдин Андриан
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE представил новые разработки 1
|29.08.2022
|Sitronics Group приобрела контрольную долю в капитале производителя электросудов Emperium 1
Правдин Андриан и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1808 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 1
|Ситроникс - Emperium - Ecocruiser - Экокрузер - двухпалубные прогулочные электрокатамараны 5 1
|Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Катков Алексей 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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