Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE представил новые разработки

Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (ранее - НТО «ИРЭ-Полюс», входит в ГК Softline) продемонстрировал новые разработки в области лазерных технологий. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Были продемонстрированы: инновационная система ручной лазерной сварки LiteWELD 2000 XC/XR с уникальным динамическим вобблером и многофункциональными возможностями: сварка, зачистка, резка, наплавка порошком/проволокой, улучшенная «контактная» сварка; флагманский волоконный лазер YLS 60 000 – не требующий обслуживания источник с защитой от обратного отражения, который подходит для обработки алюминия, меди и нержавеющей стали в режиме 24/7; роботизированный комплекс LightBOT на базе LiteWELD 2 кВт для автоматизированной сварки, наплавки и очистки; 5-осевой комплекс гидролазерной резки FL-HYDRO для высокоточной резки и сверления различных материалов; одномодовые лазеры для аддитивных технологий; высокостабильные источники для печати металлами YLR-500-U-R-SM с отклонением мощности не более 2%; комплекс FL-CPM с внешним позиционером для обработки крупногабаритных деталей диаметром до 1,5 м и весом до 7 тонн.

Также состоялась презентация первого отечественного станка лазерного раскроя мощностью 60 кВт, созданного совместно с компанией «Юнимаш». Станок оснащен лазером YLS 60 000 производства VPG LaserONE.

«Наше многолетнее сотрудничество с VPG LaserONE – яркий пример того, как совместная работа двух компаний может обеспечить технологический прорыв. Презентованный на выставке станок мощностью 60 кВт с по-настоящему выдающимися характеристиками стал символом нашего партнерства и важным шагом вперед. Мы уверены, что наше сотрудничество продолжится, и мы увидим новые интересные разработки, которые помогут обеспечить технологическую безопасность и суверенитет России», – сказал Андриан Правдин, генеральный директор компании «Юнимаш».

«Совместная разработка станка мощностью 60 кВт – это результат усилий двух наших коллективов. Уже сейчас мы работаем над созданием лазера мощностью 100 кВт, и надеемся представить его в следующем году», – сказал Николай Евтихиев, генеральный директор VPG LaserONE.