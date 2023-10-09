Sitronics Group провела испытания прототипа электросудна на водороде в акватории реки

Sitronics Group провела успешные испытания судна с электрохимическим генератором (ЭХГ), вырабатывающим энергию из водорода. Для этого инновационного проекта центром водородных технологий АФК «Система» был разработан генератор на топливных элементах. Установка интегрирована в энергосистему катамарана. Испытания прошли в акватории Невы в Ленинградской области у верфи Emperium.

В центре водородных технологий и Sitronics Group эксперимент считают удавшимся. При разработке генератора была применена технология электрохимического преобразования топлива в электроэнергию, которая питает аккумуляторную батарею. Перед этим была проведена серия стендовых испытаний ЭХГ в лабораторных условиях под контролем ученых федерального исследовательского центра Российской академии наук (РАН). После установку доставили на доработку в центр водородных технологий в Москву, а далее оснастили ею судно на верфи Emperium. Опытно-конструкторские разработки в рамках НИОКР по созданию силового генератора на водородном топливе стартовали в январе этого года.

Появление в России судна, работающего на альтернативной энергии, может стать важным шагом в направлении ESG-трансформации транспортной отрасли России. Развитие технологий с применением водорода соответствует государственным задачам планомерного снижения нагрузки на окружающую среду и увеличения низкоуглеродной генерации.

«Наш катамаран стал первым российским судном-прототипом, работающим на водороде. На сегодняшний день это самый экологически чистый и перспективный вид топлива. Кроме того, сегодня он и самый энергоэффективный с высоким КПД топливных элементов. Важная особенность применения водорода для нас – производителей электросудов, - в том, что он может увеличить дальность хода. Поэтому мы считаем это направление перспективным для строительства судов, которым требуется проходить значительные расстояния. Это может быть актуально для круизных моделей и грузовых судов», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

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Технология может в разы увеличивать автономность хода электросудна: на водородном топливе запаса хода малого пассажирского электросудна может хватить до 20 часов без дополнительной заправки.

«Исходя из международного опыта и экономических расчетов, водородный электротранспорт уже сейчас является более перспективным, чем аккумуляторный. Наша команда разработчиков центра водородных технологий спроектировала установку на основе водородных топливных элементов. При сотрудничестве с компанией Sitronics Group нам удалось создать уникальное прототипное судно для России. В планах внедрение подобных энергоустановок в другие области, включая коммунальное хозяйство, горное и электрическое складское оборудование», – отметил генеральный директор центра водородных технологий АФК «Система» Юрий Добровольский.