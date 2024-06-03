В Перми запустили речные прогулки на электросудне «ЭкоходЪ 2» производства верфи Emperium

Пассажирский катамаран на электродвижении «ЭкоходЪ 2» начал выполнять прогулочные рейсы по Каме, также он будет работать на пассажирской линии Пермь I – Закамск – Пермь I. Оперативное управление перевозками выполняет «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» (аффилированная компания «ВодоходЪ»). Электросудно произвела верфь компании Emperium (входит в Sitronics Group).

Двухпалубный электрокатамаран будет осуществлять ежедневные речные прогулки по Каме с экскурсиями, живой музыкой и анимацией для детей. С понедельника по четверг «ЭкоходЪ 2» будет работать на пассажирской линии Пермь I – Закамск – Пермь I. Рейс в одну сторону займет 1,5 часа. Планируется выполнять один круговой рейс в день.

«В отличие от дизельных аналогов экономичный «ЭкоходЪ» создает при движении гораздо меньше шума и вибраций, на борту отсутствует запах переработанного топлива, что обеспечивает для пассажиров совершенно новый уровень комфорта, а также сохраняет баланс речной экосистемы», – сказал генеральный директор «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» Юрий Куликов.

Комфортабельный двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ 2» рассчитан на 130 пассажиров. На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест, в носовой части находится салон повышенной комфортности с панорамными окнами, где свободно размещается еще 16 персон. Главная палуба оборудована мягкими креслами и столиками с возможностью рассадки по 2 и 4 человека. Салон может быть полностью трансформирован под любой формат мероприятия – мебель располагается под выбранный тип рассадки или убирается совсем. Верхняя палуба частично открыта и защищена от осадков тентом для комфортных прогулок на свежем речном воздухе.

Для удобства гостей на борту имеются бар, кондиционер, розетки для зарядки гаджетов. Утепление корпуса судна и система обогрева сохраняют в салоне комфортную температуру +20С при температуре воздуха за бортом до -5С.

«Электрокатамаран – экологичное судно с нулевыми выбросами углекислого газа. При его эксплуатации также отсутствует необходимость использовать горюче-смазочные материалы на борту и на причалах. В созданной конструкторами энергетической системе тепло от двигателей используется для обогрева пассажирского салона, что минимизирует тепловые выбросы в атмосферу. Это практически идеальный водный транспорт для городов и туризма – экономичный в обслуживании, современный и комфортный как для пассажиров, так и для жителей», – отметил председатель совета директоров Sitronics Group Алексей Катков.

«ЭкоходЪ 2» оборудован двумя электродвигателями мощностью 400 кВт каждый и аккумуляторными батареями емкостью около 1200 кВт, которые обеспечивают практически бесшумный ход катамарана. «ЭкоходЪ 2» рассчитан на 8 часов работы. Автономность хода позволяет совершать рейсы длительностью 8-10 часов. Электрокатамаран будет заряжаться на специальном модульном причале, изготовленном Пермской судоверфью.