Sitronics Group создаст одно из первых судов на водородном топливе в России

Sitronics Group создаст одно из первых судов на водородном топливе в России. Электрохимический генератор на топливных элементах будет разработан совместно с Центром водородных технологий АФК «Система». Инновация позволит увеличить дальность хода электросудов, которые производит Emperium (входит в Sitronics Group).

На базе речного пассажирского электрокатамарана Sitronics Group создаст опытный образец судна с электрохимическим генератором (ЭХГ). ЭХГ предназначен для выработки электроэнергии из водорода. Итогом реализации проекта станет появление в России судна, работающего на альтернативной энергии. Это станет важным шагом в направлении ESG-трансформации транспортной отрасли в России.

Первоначально в рамках НИОКР будут проанализированы параметры и условия работы водородной энергоустановки на электромобиле. На основе полученных данных будет создан силовой генератор для речного пассажирского судна.

«На сегодняшний день водород — самый экологически чистый и перспективный вид топлива. Развитие технологий с его применением соответствует государственным задачам планомерного снижения нагрузки на окружающую среду и увеличения низкоуглеродной генерации. Еще одна важная особенность применения водорода в том, что он в разы может увеличить дальность хода электросудна. Поэтому мы пошли в разработку водородного генератора и планируем переоснастить им существующее судно. Испытания на воде пройдут уже в этом году», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Для реализации проекта разработки электрохимического генератора на водороде Sitronics Group организовала совместную проектную группу со специалистами Центра водородных технологий, созданного АФК «Система» для перспективных исследований в области энергетики, транспорта и других сфер применения водорода. Это позволит замкнуть весь цикл разработки и переоснащения электросудна – от научных изысканий до натурных испытаний.

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«Зарубежный опыт и экономические расчеты показывают, что уже сейчас в области электродвижения водородный транспорт оказывается более перспективным, чем аккумуляторный. Энергоемкость систем на основе водородно-воздушных топливных элементов, а значит, дальность маршрута намного выше, а время зарядки кратно меньше, чем у аналогов на основе литий-ионных аккумуляторов, — сказал Юрий Добровольский, генеральный директор Центра водородных технологий. — Группа АФК «Система» образовала активы на основе собственных бизнес-компетенций и научных компетенций РАН для продвижения водородных технологий на рынке России. Проект создания водного водородного транспорта, который реализует Центр водородных технологий совместно с Sitronics Group и Emperium, один из первых в этом направлении».

Сегодня первый российский серийный производитель электросудов Emperium создает несколько видов пассажирских судов речного и озерного типов на электротяге — скоростные катамараны Ecocruiser вместимостью 120 человек, суда Ecovolt для водных прогулок и экскурсий, Ecobus для использования в качестве водных автобусов-электроходов. Верфь компании расположена в городе Отрадном Ленинградской области. Первые суда уже поставлены для эксплуатации на речных маршрутах в Москве, и Красноярске.