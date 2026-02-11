Разделы

Авалишвили Джемали


СОБЫТИЯ


11.02.2026 Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube 1
05.06.2024 «УльтимаТек» внедрил платформу для управления производством на Казанском электротехническом заводе 1
15.03.2024 Выручка ГК «УльтимаТек» превысила 1 млрд руб. по итогам 2023 года 1
26.10.2016 «Мегафон» расширил покрытие сети 3G в Набережных Челнах 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Авалишвили Джемали и организации, системы, технологии, персоны:

УльтимаТек - UltimaTec. 40 2
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 20 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 73 1
КЭТЗ - Казанский электротехнический завод 1 1
МегаФон 10087 1
Цифра ГК 144 1
УльтимаТек - Datana - Датана 30 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 82 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8805 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 333 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1908 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1141 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6719 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Растопшин Павел 48 1
Вецин Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Предволжье, Предкамье, Закамье 11 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3260 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 398 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3223 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий.

