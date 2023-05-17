Мобильный интернет ускорили в новых микрорайонах Набережных Челнов

Более 2000 жителей 63-го и 69-го комплексов автограда обеспечили мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. «Мегафон» запустил базовую станцию LTE на проспекте Абдурахмана Абсалямова, вблизи активно застраивающихся микрорайонов. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Для равномерного покрытия зданий оператор спланировал направление сигнала таким образом, чтобы он проникал на нижние и верхние этажи высоток. В результате качество телеком‑услуг стало лучше в нескольких десятках многоквартирных домов, в том числе еще не введенных в эксплуатацию, торговых предприятиях, детских и образовательных учреждениях, например, в новой самой большой школе города.

По результатам замеров, сделанных инженерами компании, средняя скорость передачи данных в комплексах составляет 25 Мбит/с, а максимальная — достигает 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы без задержек общаться с близкими по видеосвязи, использовать интернет для работы или учебы, смотреть фильмы на видеоплатформах и скачать приложение размером 125 Гбайт за 10 секунд.

«Набережные Челны — молодой быстрорастущий город, здесь расходуют 15% от всего мобильного трафика в регионе. Для его прогрессивных жителей важно наличие быстрого интернета и эта потребность растет. Если в 2022 г. владельцу смартфона в автограде в среднем было необходимо 20 ГБ в месяц, то сейчас — уже 23 ГБ. Такого объема информации хватит, чтобы выложить 4000 фотографий в соцсети», — сказал директор «Мегафона» в Татарстане Михаил Русинов.

Чтобы стабильный сигнал был на улице и в зданиях, оператор использовал на новом оборудовании сразу три технологии: LTE-900 МГц — для максимальной «дальнобойности», LTE-1800 МГц — для лучшего проникновения в закрытые помещения, LTE-2600 МГц — для обеспечения высоких скоростей.

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Во внимание связистов попали не только городские новостройки. Ранее техническая служба «Мегафона» модернизировала около 130 объектов связи в Набережных Челнах и ближайшем пригороде. Использование дополнительного частотного ресурса помогло увеличить емкость сети на 50% в диапазоне 1800 МГц и ускорить передачу данных в устройствах жителей города на 25%.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.