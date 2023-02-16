МТС оборудовала трамваи Набережных Челнов умными сервисами для обеспечения безопасности пассажиров

МТС снабдила системой умного видеонаблюдения и тревожной сигнализацией более трети трамваев в Набережных Челнах. Установленное оборудование поможет обеспечить безопасность пассажиров при движении и посадке в вагоны, проконтролировать соблюдение водителями общественного транспорта правил дорожного движения и предотвратить вандализм.

Установленные в трамваях автограда умные видеокамеры МТС позволяют контролировать ситуацию в салоне и в кабине водителя. На специальном мониторе водитель видит, закончили ли пассажиры высадку или посадку и можно ли закрыть двери транспорта, а также может своевременно предотвратить конфликтные ситуации, порчу имущества и другие правонарушения в салоне. Данные с камер также фиксируются видеорегистратором, что в случае ДТП позволяет выявить виновных и оценить действия водителя и кондуктора. При дорожном происшествии или нестандартной ситуации в салоне трамвая водитель может мгновенно оповестить диспетчера об опасности, воспользовавшись беспроводной тревожной кнопкой. Устройство работает на сети интернета вещей МТС и способно передавать сообщения при любом уровне сотового сигнала, не влияя при этом на работу смартфонов, находящихся в трамвае пользователей.

«Наши умные камеры умеют многое – так, в Татарстане они помогают бензовозам доставлять в сохранности топливо и контролируют ход строительства на трассе М7, в соседних регионах охраняют покой жителей домов и общественные пространства. Обеспечение безопасности пассажиров – одна из основных задач общественного транспорта, и наши технологии становятся большим подспорьем в этом. Мы уже оборудовали несколько десятков трамваев в Набережных Челнах комплексом умного видеонаблюдения и готовы масштабировать этот проект и расширять его возможности», – сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

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«Трамвайные пути соединяют жилые районы и промышленные зоны Набережных Челнов. За год мы перевозим более 15 млн пассажиров, совершая свыше 124 тыс. рейсов. Нам важно создать комфортные условия и обеспечить безопасность каждого жителя города и наших сотрудников. С цифровыми сервисами экосистемы МТС у нас появилась возможность контролировать состояние водителей, обстановку в салоне и снижать риски опасных ситуаций, при этом не отвлекая персонал от работы. С учетом успешного тестирования систем, мы рассматриваем возможность увеличить количество вагонов с умным видеонаблюдением и тревожной кнопкой», – сказал Вячеслав Мигунов, заместитель генерального директора компании «Электротранспорт».