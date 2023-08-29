МТС прокачала сеть к городским фестивалям в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах

МТС, цифровая экосистема, завершила работы по улучшению связи в крупных городах Татарстана. В результате проведенных работ, скорость мобильного интернета в них увеличилась в среднем на 30%, а емкость сетей – на 28%. Помимо жилых районов, модернизация сети затронула и общественные пространства в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела технические работы и усилила сеть в местах массовых скоплений людей, в том числе на территории активно развивающихся общественных пространств. Парки и скверы, набережные и пляжи, улицы и площади в десятках населенных пунктов республики стали постоянным местом притяжения горожан. Проведенная на сети МТС модернизация позволит татарстанцам оставаться на связи и с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами даже при повышенных нагрузках во время массовых мероприятий.

Так, в конце августа в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других населенных пунктах Татарстана запланированы массовые гуляния в честь Дня Республики. В Казани до 31 августа проходит целый ряд мероприятий на разных городских площадках: фестиваль современной татарской культуры «Печэн базары» и «Милли кием» на набережной Кабана, гастрофестиваль на озере Лебяжьем, фестиваль уличных музыкантов на центральной пешеходной улице Баумана, фестиваль для молодежи в экстрим-парке «Урам», большой вечерний концерт с российскими звездами и салют на набережной у центра семьи «Казан». В Набережных Челнах основные гуляния состоятся на набережной им. Г. Тукая и на Майдане парка «Прибрежный». Нижнекамцы 26 августа отпраздновали День нефтяника, а 30 августа отметят День республики - массовые мероприятия и большой концерт здесь проходят на площадке у ледового катка на проспекте Мира. На всех этих локациях гости и участники праздничных мероприятий смогут воспользоваться обновленной сетью МТС.

«Парки и площади Татарстана собирают с каждым годом все больше местных жителей и туристов. С помощью аналитики Big Data мы фиксируем растущие цифровые потребности пользователей и определяем локации, где требуется укрепление сети. Во время праздников и массовых мероприятий нагрузка на сеть в общественных пространствах вырастает в десятки раз. Помимо работ по укреплению сети, мы при необходимости дополнительно устанавливаем в этих местах передвижные базовые станции. Благодаря этому даже при повышенных нагрузках на сеть наши абоненты могут оставаться на связи, делиться с друзьями видео или фото в высоком качестве, оплачивать покупки, строить маршруты до праздничных локаций или вызвать такси», — сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.