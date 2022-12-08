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МТС ускорила интернет для бизнеса в промзонах Казани и Набережных Челнов

МТС расширила сеть фиксированного интернета в Татарстане. В результате модернизации существующего оборудования и прокладки оптоволоконной линии связи пропускная способность сети в промышленных зонах автограда и столицы республики увеличилась в пять раз. Теперь возможность с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для бизнеса на скорости до 1 Гбит/с получили еще около 400 предприятий Татарстана.

МТС расширила и укрепила телекоммуникационную инфраструктуру в промзонах Набережных Челнов и восточной части Казани. Здесь размещаются производственные и строительные предприятия, логистические и складские компании, ритейл. В автограде модернизация коснулась района улиц Машиностроительная, Мензелинского тракта, Хлебного, Транспортного, Пролетарского, Индустриального, Трубного, Производственного проездов. В Казани к обновленной фиксированной сети смогут присоединиться компании, расположенные в районе улиц Кулагина, Техническая и Актайская.

Предприятиям станут доступны цифровые сервисы, которые требуют наличия высокой скорости интернета и бесперебойной качественной связи: облачные решения, виртуальные АТС, телефония с облачным хранением данных и возможностью подключения мобильных телефонов сотрудников, умное видеонаблюдение, охранные системы и другие инновационные бизнес-сервисы.

«Татарстанский бизнес уделяет все больше внимания автоматизации процессов для повышения удовлетворенности клиентов и оптимизации расходов. Развернутая в промышленных зонах двух крупнейших городов Татарстана фиксированная сеть МТС станет цифровым фундаментом для внедрения ИТ-решений на располагающихся здесь предприятиях. Благодаря стабильно высокой скорости соединения цифровые сервисы будут работать без перебоев даже в моменты пиковых нагрузок, а защищенная линия связи обеспечит шифрование и конфиденциальность передаваемой информации. Теперь бизнесу станет проще внедрять digital-сервисы для ускорения процессов и повышения эффективности работы», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

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Весной этого года МТС также развернула цифровую инфраструктуру в бизнес-комплексе Suvar Plaza в центре Казани. Ранее МТС укрепила качество связи для посетителей торгово-развлекательных центров «Порт» и «Моки» в Казани, «Торговый квартал» в Набережных Челнах, «Сити молл» и ТРК “Ramus Mall” в Нижнекамске.

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