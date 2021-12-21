«Позитроника» открыла сразу четыре магазина

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии четырех точек выдачи и оформлении заказов «Поинт». Три новых магазина начали работу в Курске в ТЦ Central Park, ТЦ «Европа 30» и по адресу: ул. Карла Маркса, д. 68, и один в Орле, по адресу: Кромское шоссе, д. 4. Об этом CNews сообщили представители «Позитроники».

Каждая торговая точка заняла по 50 кв.м площади. Новые магазины полностью соответствуют стандартам сети «Позитроника». В офлайн-ассортименте каждого из них представлена мелкая бытовая и цифровая техника, смартфоны, а также электроника и сопутствующие товары. Все «Поинт» осуществляют доставку заказов, в том числе и бесконтактную. Непосредственно в торговых точках менеджеры помогут настроить технику, а также установить все необходимые программы за небольшую доплату. Гостям магазинов предоставляют возможность оформить покупку в кредит или рассрочку от банков-партнеров, а также воспользоваться акционными предложениями сети.

Все магазины открыты по франшизе «Позитроника». Партнером проекта выступил Иван Довгий. Иван более 15 лет успешно развивает розничную торговлю в Курской и Орловской областях.

О компании

Федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника» – это совместный проект компании Merlion, крупнейшего российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин «Позитроника» открылся в марте 2006 г. в Набережных Челнах, а на сегодняшний день франчайзинговая сеть включает в себя около 300 магазинов, представленных во всех федеральных округах России.

Название «Позитроника» – это производная от сочетания «позитивная электроника». Именно эта идея легла в основу концепции магазинов.

От обычных магазинов электроники сеть «Позитроника» отличается расширенным ассортиментом ИТ-продуктов (более 40 тыс. наименований товаров есть в наличии или доступны на заказ) и высоким уровнем подготовки 1500 продавцов-консультантов.